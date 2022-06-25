https://arabic.sputniknews.com/20220625/بعد-توليه-رئاسة-الوزراء-من-يتولى-حقيبة-الخارجية-في-إسرائيل-بدلا-من-يائير-لابيد-1064206023.html

بعد توليه رئاسة الوزراء... من يتولى حقيبة الخارجية في إسرائيل بدلا من يائير لابيد

بعد توليه رئاسة الوزراء... من يتولى حقيبة الخارجية في إسرائيل بدلا من يائير لابيد

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أنه من المحتمل إجراء تغيير في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، على خلفية حل الكنيست في البلاد. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T18:17+0000

2022-06-25T18:17+0000

2022-06-25T18:17+0000

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انتخابات الكنيست الإسرائيلي

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه ليس من المتوقع أن يقوم يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتقالي أو المؤقت، بتغيير في حكومته في البلاد، خلال الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وأكدت القناة العبرية أنه في حال طلبت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية في الائتلاف الحكومي الحالي، بتغيير حقيبتها وطلبها وزارة العدل، فإن وزير العدل الحالي، غدعون ساعر، سيتولى حقيقة الخارجية، بدلا من لابيد نفسه.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" لم يوافق على طلب يائير لابيد بالانتقال إلى المسكن الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور في مدينة القدس المحتلة.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد، الاثنين الماضي، قرارهما بطرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تتجه بالبلاد نحو انتخابات خامسة في 3 سنوات ونصف.وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات هو 25 أكتوبر المقبل.وخلال هذه الفترة يتولى لابيد منصب رئيس الحكومة وفق اتفاق التناوب، بينما يصبح بينيت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في تلك الحكومة الانتقالية.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, انتخابات الكنيست الإسرائيلي