عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220625/بعد-قرار-المحكمة-العليا-بشأن-الإجهاض-بايدن-يبحث-عن-حلول-1064204583.html
بعد قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض... بايدن يبحث عن "حلول"
بعد قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض... بايدن يبحث عن "حلول"
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل البحث عن "حلول" بعد قرار تاريخي للمحكمة العليا ألغى الحق الدستوري في الإجهاض. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T18:06+0000
2022-06-25T18:07+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063795093_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_a6e02995071b1421f7d50825370e183e.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض جان-بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بينما كان الرئيس بايدن يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة دول مجموعة السبع.وقالت المتحدثة إن الرئيس سيواصل البحث عن حلول بعد القرار الذي أثار ضجة واسعة في البلاد، في الوقت الذي يُقيّم فيه البيت الأبيض الأوامر التنفيذية المحتملة، على ما نقلت وكالة "رويترز".مع ذلك، أكدت جان-بيير أنه "لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي أحدثه هذا القرار"، لافتة إلى أن "الطريقة الوحيدة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى هو أن يتصرف الكونغرس".وأضافت: "من الواضح أن بايدن يحترم المحكمة العليا بشدة.. لكنه لا يرى أي حاجة لتوسيع عضويتها".وأشارت إلى أنها تتوقع أن تكون هناك تحديات قانونية على مستوى الولايات فيما يتعلق بالنساء اللواتي سيسافرن سعيا للإجهاض بعد قرار المحكمة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أدان بايدن مرة أخرى قرارات المحكمة العليا بتقييد حقوق الإجهاض وقال للصحفيين "المحكمة العليا اتخذت بعض القرارات الرهيبة".وأثارت الأحكام الملزمة قانونا غضب الليبراليين الذين خاب أملهم من الأغلبية المحافظة 6-3 في المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بعد-إلغاء-الإجهاض-المحكمة-العليا-الأمريكية-الحق-في-المثلية-خطأ-يجب-مراجعته-1064168972.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063795093_0:0:1752:1314_1920x0_80_0_0_e37926d336c9c22c33c54e90f09efe6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض... بايدن يبحث عن "حلول"

18:06 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 18:07 GMT 25.06.2022)
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
تابعنا عبرTelegram
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل البحث عن "حلول" بعد قرار تاريخي للمحكمة العليا ألغى الحق الدستوري في الإجهاض.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض جان-بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بينما كان الرئيس بايدن يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة دول مجموعة السبع.
وقالت المتحدثة إن الرئيس سيواصل البحث عن حلول بعد القرار الذي أثار ضجة واسعة في البلاد، في الوقت الذي يُقيّم فيه البيت الأبيض الأوامر التنفيذية المحتملة، على ما نقلت وكالة "رويترز".
مع ذلك، أكدت جان-بيير أنه "لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي أحدثه هذا القرار"، لافتة إلى أن "الطريقة الوحيدة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى هو أن يتصرف الكونغرس".
المحكمة العليا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
بعد إلغاء الإجهاض... المحكمة العليا الأمريكية: الحق في المثلية خطأ يجب مراجعته
أمس, 18:42 GMT
وأضافت: "من الواضح أن بايدن يحترم المحكمة العليا بشدة.. لكنه لا يرى أي حاجة لتوسيع عضويتها".
وأشارت إلى أنها تتوقع أن تكون هناك تحديات قانونية على مستوى الولايات فيما يتعلق بالنساء اللواتي سيسافرن سعيا للإجهاض بعد قرار المحكمة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أدان بايدن مرة أخرى قرارات المحكمة العليا بتقييد حقوق الإجهاض وقال للصحفيين "المحكمة العليا اتخذت بعض القرارات الرهيبة".
وأثارت الأحكام الملزمة قانونا غضب الليبراليين الذين خاب أملهم من الأغلبية المحافظة 6-3 في المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала