https://arabic.sputniknews.com/20220625/بعد-قرار-المحكمة-العليا-بشأن-الإجهاض-بايدن-يبحث-عن-حلول-1064204583.html
بعد قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض... بايدن يبحث عن "حلول"
بعد قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض... بايدن يبحث عن "حلول"
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل البحث عن "حلول" بعد قرار تاريخي للمحكمة العليا ألغى الحق الدستوري في الإجهاض. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T18:06+0000
2022-06-25T18:06+0000
2022-06-25T18:07+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض جان-بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بينما كان الرئيس بايدن يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة دول مجموعة السبع.وقالت المتحدثة إن الرئيس سيواصل البحث عن حلول بعد القرار الذي أثار ضجة واسعة في البلاد، في الوقت الذي يُقيّم فيه البيت الأبيض الأوامر التنفيذية المحتملة، على ما نقلت وكالة "رويترز".مع ذلك، أكدت جان-بيير أنه "لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي أحدثه هذا القرار"، لافتة إلى أن "الطريقة الوحيدة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى هو أن يتصرف الكونغرس".وأضافت: "من الواضح أن بايدن يحترم المحكمة العليا بشدة.. لكنه لا يرى أي حاجة لتوسيع عضويتها".وأشارت إلى أنها تتوقع أن تكون هناك تحديات قانونية على مستوى الولايات فيما يتعلق بالنساء اللواتي سيسافرن سعيا للإجهاض بعد قرار المحكمة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أدان بايدن مرة أخرى قرارات المحكمة العليا بتقييد حقوق الإجهاض وقال للصحفيين "المحكمة العليا اتخذت بعض القرارات الرهيبة".وأثارت الأحكام الملزمة قانونا غضب الليبراليين الذين خاب أملهم من الأغلبية المحافظة 6-3 في المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بعد-إلغاء-الإجهاض-المحكمة-العليا-الأمريكية-الحق-في-المثلية-خطأ-يجب-مراجعته-1064168972.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض... بايدن يبحث عن "حلول"
18:06 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 18:07 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل البحث عن "حلول" بعد قرار تاريخي للمحكمة العليا ألغى الحق الدستوري في الإجهاض.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض جان-بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بينما كان الرئيس بايدن يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة دول مجموعة السبع.
وقالت المتحدثة إن الرئيس سيواصل البحث عن حلول بعد القرار الذي أثار ضجة واسعة في البلاد، في الوقت الذي يُقيّم فيه البيت الأبيض الأوامر التنفيذية المحتملة، على ما نقلت وكالة "رويترز
".
مع ذلك، أكدت جان-بيير أنه "لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي أحدثه هذا القرار"، لافتة إلى أن "الطريقة الوحيدة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى هو أن يتصرف الكونغرس".
وأضافت: "من الواضح أن بايدن يحترم المحكمة العليا بشدة.. لكنه لا يرى أي حاجة لتوسيع عضويتها".
وأشارت إلى أنها تتوقع أن تكون هناك تحديات قانونية على مستوى الولايات فيما يتعلق بالنساء اللواتي سيسافرن سعيا للإجهاض بعد قرار المحكمة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أدان بايدن مرة أخرى قرارات المحكمة العليا
بتقييد حقوق الإجهاض وقال للصحفيين "المحكمة العليا اتخذت بعض القرارات الرهيبة".
وأثارت الأحكام الملزمة قانونا غضب الليبراليين الذين خاب أملهم من الأغلبية المحافظة 6-3 في المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.