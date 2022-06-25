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بنغلاديش تفتتح أطول جسر معلق في البلاد
بنغلاديش تفتتح أطول جسر معلق في البلاد
احتفلت بنغلاديش بافتتاح أطول جسر معلق في البلاد استمرت عمليات إنشائه نحو 8 سنوات. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
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ويحمل الجسر اسم "بادما" ويصل طوله إلى 6 آلاف و510 أمتار وتصل تكلفته إلى نحو 3.6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر تم تشييده بواسطة شركة صينية متخصصة في إنشاء الجسور المعلقة، مشيرة إلى أنه يمر عليه جزء من شبكة سكك حديدية ضمن مشروع الحزام والطريق الصيني.ويصل الجسر بين ضفتي نهر "بادما"، حيث يربط بين المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من، ويقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة البنغالية دكا.
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بنغلاديش تفتتح أطول جسر معلق في البلاد

17:25 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Kemal Aslan
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احتفلت بنغلاديش بافتتاح أطول جسر معلق في البلاد استمرت عمليات إنشائه نحو 8 سنوات.
ويحمل الجسر اسم "بادما" ويصل طوله إلى 6 آلاف و510 أمتار وتصل تكلفته إلى نحو 3.6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر تم تشييده بواسطة شركة صينية متخصصة في إنشاء الجسور المعلقة، مشيرة إلى أنه يمر عليه جزء من شبكة سكك حديدية ضمن مشروع الحزام والطريق الصيني.
ويصل الجسر بين ضفتي نهر "بادما"، حيث يربط بين المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من، ويقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة البنغالية دكا.
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