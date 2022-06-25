https://arabic.sputniknews.com/20220625/بنغلاديش-تفتتح-أطول-جسر-معلق-في-البلاد-1064202687.html
بنغلاديش تفتتح أطول جسر معلق في البلاد
بنغلاديش تفتتح أطول جسر معلق في البلاد
احتفلت بنغلاديش بافتتاح أطول جسر معلق في البلاد استمرت عمليات إنشائه نحو 8 سنوات. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T17:25+0000
2022-06-25T17:25+0000
2022-06-25T17:25+0000
العالم
الصين
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ويحمل الجسر اسم "بادما" ويصل طوله إلى 6 آلاف و510 أمتار وتصل تكلفته إلى نحو 3.6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر تم تشييده بواسطة شركة صينية متخصصة في إنشاء الجسور المعلقة، مشيرة إلى أنه يمر عليه جزء من شبكة سكك حديدية ضمن مشروع الحزام والطريق الصيني.ويصل الجسر بين ضفتي نهر "بادما"، حيث يربط بين المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من، ويقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة البنغالية دكا.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
بنغلاديش تفتتح أطول جسر معلق في البلاد
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احتفلت بنغلاديش بافتتاح أطول جسر معلق في البلاد استمرت عمليات إنشائه نحو 8 سنوات.
ويحمل الجسر
اسم "بادما" ويصل طوله إلى 6 آلاف و510 أمتار وتصل تكلفته إلى نحو 3.6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجسر تم تشييده بواسطة شركة صينية متخصصة في إنشاء الجسور
المعلقة، مشيرة إلى أنه يمر عليه جزء من شبكة سكك حديدية ضمن مشروع الحزام والطريق الصيني.
ويصل الجسر بين ضفتي نهر "بادما"، حيث يربط بين المناطق
الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من، ويقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة البنغالية دكا.