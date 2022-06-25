https://arabic.sputniknews.com/20220625/بوريل-الجولة-الجديدة-من-مفاوضات-إحياء-الاتفاق-النووي-ربما-تعقد-في-دولة-خليجية-1064205134.html

بوريل: الجولة الجديدة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ربما تعقد في دولة خليجية

بوريل: الجولة الجديدة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ربما تعقد في دولة خليجية

كشف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، عن تطور جديد يتعلق بالجولة الجديدة من مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T18:13+0000

2022-06-25T18:13+0000

2022-06-25T18:13+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحفي في طهران، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني.وقال بوريل: "إن فيينا لن تكون مكانا للمحادثات القادمة بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمحادثات من المرجح أن تتم في مكان ما في الخليج وبشكل أكثر تحديدًا في بلد من بلدان الخليج".وتابع أن "المفاوضات لن تنعقد في فيينا لأن أمريكا ليست ضمن المفاوضات بصورة دول 4+1".وأعلن بوريل في وقت سابق اليوم السبت، أن المفاوضات بين إيران والقوى الدولية حول إعادة إحياء الاتفاق النووي ستُستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال بوريل: "نحتاج إلى تسريع وتيرة العمل بشأن المحادثات النووية التي توقفت منذ آذار/ مارس الماضي"، منوها بأنه "يجب العودة للاتفاق النووي الإيراني من أجل التعاون في مجالات عديدة مع إيران منها النفط والغاز".وأكد بوريل أنه "يجب على واشنطن رفع العقوبات أحادية الجانب عن إيران"، لافتا إلى أن المحادثات التي أجراها اليوم في طهران مع المسؤولين الإيرانيين كانت "إيجابية".

https://arabic.sputniknews.com/20220625/استئناف-مفاوضات-النووي-ما-التنازلات-التي-قدمها-أطراف-المفاوضات-للعودة-إلى-طاولة-فيينا-1064201466.html

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني