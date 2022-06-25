https://arabic.sputniknews.com/20220625/بوريل-وعبد-اللهيان-يؤكدان-الاستعداد-لاستئناف-مفاوضات-فيينا-1064201054.html
بوريل وعبد اللهيان يؤكدان الاستعداد لاستئناف مفاوضات فيينا
بوريل وعبد اللهيان يؤكدان الاستعداد لاستئناف مفاوضات فيينا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لاستئناف مفاوصات فيينا، فيما أعرب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل عن حرصه... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:38+0000
2022-06-25T16:38+0000
2022-06-25T16:38+0000
العالم
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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعهما في العاصمة الإيرانية طهران، ونقلت تفاصيله وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأكد بوريل أن الهدف من هذه الزيارة هو كسر الحاجز الذي أدى الى وقف المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي وخفض التوترات.وتابع: "بعد زيارتي هذه، ستبدأ المفاوضات من جديد في فيينا، حيث سيكون فريقي حاضرا"، مشيرا أن "المجتمع الدولي والعالم يولي أهمية لتحقيق الاتفاق".بدوره أكد عبد اللهيان إجراء مباحثات تفصيلية وإيجابية مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن حفظ وتوسيع العلاقات مع هذا الاتحاد يأتي ضمن أولويات إيران لمواصلة تعاونها مع قارة أوروبا، وبما يشمل جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأمل بأن تفضي المباحثات القائمة بين إيران وكل دولة أوروبية على حدة وأيضا سير المشاورات بينه ومفوض الاتحاد الأوروبي، إلى توسيع الأواصر الثنائية وازدهارها، مؤكدا أن إيران رحبت بمسار الدبلوماسية والتفاوض.وتابع : "إن أحد القضايا التي تطرقنا إليها اليوم، هو استمرار المفاوضات بهدف إلغاء الحظر بين إيران والأطراف الأخرى"؛ مبينا أن " بوريل تشاور معي خلال اتصال هاتفي قبل فترة، حول سبل اجتياز المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات عقب صدور القرار الأخير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوريل وعبد اللهيان يؤكدان الاستعداد لاستئناف مفاوضات فيينا
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لاستئناف مفاوصات فيينا، فيما أعرب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل عن حرصه على الخروج من المأزق الذي وصل إليه الاتفاق النووي وضرورة الإسراع باستئناف المفاوضات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعهما في العاصمة الإيرانية طهران، ونقلت تفاصيله
وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأكد بوريل أن الهدف من هذه الزيارة هو كسر الحاجز الذي أدى الى وقف المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي وخفض التوترات.
وتابع: "بعد زيارتي هذه، ستبدأ المفاوضات من جديد في فيينا، حيث سيكون فريقي حاضرا"، مشيرا أن "المجتمع الدولي والعالم يولي أهمية لتحقيق الاتفاق".
بدوره أكد
عبد اللهيان إجراء مباحثات تفصيلية وإيجابية مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن حفظ وتوسيع العلاقات مع هذا الاتحاد يأتي ضمن أولويات إيران لمواصلة تعاونها مع قارة أوروبا، وبما يشمل جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأمل بأن تفضي المباحثات القائمة بين إيران وكل دولة أوروبية على حدة وأيضا سير المشاورات بينه ومفوض الاتحاد الأوروبي، إلى توسيع الأواصر الثنائية وازدهارها، مؤكدا أن إيران رحبت بمسار الدبلوماسية والتفاوض.
وتابع : "إن أحد القضايا التي تطرقنا إليها اليوم، هو استمرار المفاوضات بهدف إلغاء الحظر بين إيران والأطراف الأخرى"؛ مبينا أن " بوريل تشاور معي خلال اتصال هاتفي قبل فترة، حول سبل اجتياز المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات عقب صدور القرار الأخير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".