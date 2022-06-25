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https://arabic.sputniknews.com/20220625/بوريل-يعلن-استئناف-محادثات-الاتفاق-النووي-خلال-أيام-ويدعو-واشنطن-لرفع-العقوبات-عن-إيران-1064188368.html
بوريل يعلن استئناف محادثات الاتفاق النووي خلال أيام ويدعو واشنطن لرفع العقوبات عن إيران
بوريل يعلن استئناف محادثات الاتفاق النووي خلال أيام ويدعو واشنطن لرفع العقوبات عن إيران
أعلن مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن المفاوضات بين إيران والقوى الدولية حول إعادة إحياء الاتفاق النووي ستُستأنف... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:47+0000
2022-06-25T11:47+0000
العالم
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي من طهران مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان "قررنا نحن وإيران استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة"، مضيفا "التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر مهم للغاية للعالم كله".وتابع بوريل "نحتاج إلى تسريع وتيرة العمل بشأن المحادثات النووية التي توقفت منذ آذار/ مارس الماضي"، منوها بأنه "يجب العودة للاتفاق النووي الإيراني من أجل التعاون في مجالات عديدة مع إيران منها النفط والغاز".وأكد بوريل أنه "يجب على واشنطن رفع العقوبات أحادية الجانب عن إيران"، لافتا إلى أن المحادثات التي أجراها اليوم في طهران مع المسؤولين الإيرانيين كانت "إيجابية".من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني "إن استئناف محادثات فيينا سيكون قريباً ونأمل من الولايات المتحدة أن تكون واقعية خلال المفاوضات لكي نصل إلى اتفاق جيد وموثوق حول الملف النووي"، مشيرا إلى أن "المهم بالنسبة لإيران هو الفائدة الاقتصادية الكاملة للاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015".
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العالم, إيران

بوريل يعلن استئناف محادثات الاتفاق النووي خلال أيام ويدعو واشنطن لرفع العقوبات عن إيران

11:47 GMT 25.06.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أعلن مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن المفاوضات بين إيران والقوى الدولية حول إعادة إحياء الاتفاق النووي ستُستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن طهران.
طهران - سبوتنيك. وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي من طهران مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان "قررنا نحن وإيران استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة"، مضيفا "التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر مهم للغاية للعالم كله".

وتابع بوريل "نحتاج إلى تسريع وتيرة العمل بشأن المحادثات النووية التي توقفت منذ آذار/ مارس الماضي"، منوها بأنه "يجب العودة للاتفاق النووي الإيراني من أجل التعاون في مجالات عديدة مع إيران منها النفط والغاز".
وأكد بوريل أنه "يجب على واشنطن رفع العقوبات أحادية الجانب عن إيران"، لافتا إلى أن المحادثات التي أجراها اليوم في طهران مع المسؤولين الإيرانيين كانت "إيجابية".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني "إن استئناف محادثات فيينا سيكون قريباً ونأمل من الولايات المتحدة أن تكون واقعية خلال المفاوضات لكي نصل إلى اتفاق جيد وموثوق حول الملف النووي"، مشيرا إلى أن "المهم بالنسبة لإيران هو الفائدة الاقتصادية الكاملة للاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015".
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