https://arabic.sputniknews.com/20220625/بينيت-نعمل-في-أماكن-بعيدة-للحفاظ-على-أمن-إسرائيل-1064208802.html

بينيت: نعمل في أماكن بعيدة للحفاظ على أمن إسرائيل

بينيت: نعمل في أماكن بعيدة للحفاظ على أمن إسرائيل

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، إن بلاده تقوم بالعمل في أماكن بعيدة للحفاظ على أمن إسرائيل. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T20:24+0000

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أخبار العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

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وفي حوار مع القناة العبرية الـ 12، أذيع اليوم الأحد، أكد بينيت خلاله أن حكومته الحالية في إسرائيل قاتلت من أجل إدارة أمن البلاد على المستوى العام، وأن الائتلاف الحاكم عمل على توقف نقل الحقائب المالية إلى قطاع غزة، والعمل في القطاع بكل قوة، بهدف الحفاظ على أمن البلاد.ولم يشر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حواره مع القناة العبرية إلى الأماكن التي عملت فيها بلاده للحفاظ على أمن إسرائيل، مؤكدا فحسب أن حكومته عكفت على تعزيز الأمن، واستمرار بناء المستوطنات أكثر من ذي قبل، فضلا عن إقامة تلك الحكومة لمسيرة الأعلام التي جابت مدينة القدس المحتلة.أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد، الاثنين الماضي، قرارهما بطرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تتجه بالبلاد نحو انتخابات خامسة في 3 سنوات ونصف.وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات هو 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وخلال هذه الفترة يتولى لابيد منصب رئيس الحكومة وفق اتفاق التناوب، بينما يصبح بينيت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في تلك الحكومة الانتقالية.

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