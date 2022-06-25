https://arabic.sputniknews.com/20220625/بين-جولة-ولي-العهد-السعودي-وأمير-قطر-كيف-حضر-ملف-إيران-1064202953.html

بين جولة ولي العهد السعودي وأمير قطر… كيف حضر ملف إيران

بين جولة ولي العهد السعودي وأمير قطر… كيف حضر ملف إيران

بالتوازي مع الجولة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد جولة أخرى شملت مصر والجزائر، وسط تساؤلات حول تطابق الأهداف أو... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T17:35+0000

2022-06-25T17:35+0000

2022-06-25T17:35+0000

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تشير آراء الخبراء إلى أن الأجندة القطرية تختلف عن نظيرتها السعودية رغم العلاقات التي تجمع البلدين، وأن جولة ولي العهد تهدف لتشكيل موقف عربي تجاه إيران وواشنطن، في حين تسعى قطر لتطمين الجانب العربي من المخاوف الإيرانية.وأجرى الأمير تميم بن حمد زيارة إلى القاهرة اليوم السبت، فيما يجري زيارة حالية إلى الجزائر، الأمر الذي فسره الخبراء بأنه يهدف لتطمين العاصمتين، إضافة للملفات الثنائية.من ناحيته قال الأكاديمي القطري علي الهيل، إن اجتماع أمير قطر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقشت العديد من الملفات ومن ضمنها الملف الإيراني.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،أن العلاقات الثنائية تعود اليوم بتغليب المصلحة الاقتصادية على الخلاف السياسي، وأن ثمة عودة للعمل الدبلوماسي والتقييم الموضوعي بدلا من التوتر الذي شاب العلاقة طوال الفترة الماضية.ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لمناقشة ملف الطاقة، إلا أن الملف الرئيسي يتمثل في التحالف "الأمريكي- الإسرائيلي" الصاروخي لمواجهة إيران.ولفت إلى أن التحالف الذي يضم مصر والعراق والأردن والذي يمكن أن تدخل فيه السعودية يهدف لمواجهة الأخطار التي تواجه المنطقة والتي تتمثل في إسرائيل.في الإطار قال الدكتور وسام إسماعيل الخبير اللبناني، إن قطر مقربة من إيران، الأمر الذي يرجح أن زيارة الأمير تميم مرتبطة بملف إيران، خاصة في ظل العلاقات الجيدة مع الدول العربية في الوقت الراهن.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حال كانت جولة ولي العهد السعودي من أجل تشكيل تحالف ضد إيران، فإن قطر تعمل على تطمين الدول العربية، وأن إيران ليس لها أي مصلحة من تأزيم العلاقات مع المنطقة العربية.ولفت إلى أن الأجندة القطرية مختلفة عن الأجندة السعودية في الوقت الراهن.وأشار إلى أن الحراك والحراك المقابل يرتبط بالأهداف الأمريكية لمواجهة إيران أو المشروع الروسي أو الصيني، وأن تنسيق المواقف الحالية جميعها ترتبط بما تسعى له واشنطن.ولم يستبعد قيام قطر بتطمين الدول العربية، خاصة أنها لديها علاقات قوية مع الأطراف العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.وحول أهداف التحالف العربي، يرى أن الصورة لم تتضح بشكل كامل، ما إن كانت ستذهب نحو التهدئة أم التصعيد، مرجحا أن تكون التحركات من أجل الضغط على إيران من أجل التوقيع على الاتفاق النووي.فيما قال الباحث السياسي المصري محمد شعت، إن التحركات الحالية تهدف في الأساس تهدف لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة إثر الأزمات العالمية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التحديات يمكن أن تطال جميع الدول العربية، وهو ما استدعى التنسيق بين الدول العربية في الوقت الراهن.ويرى أن أهداف جولة ولي العهد السعودي والأمير القطري تتمثل في التنسيق وتقريب وجهات النظر في العديد من القضايا، ومنها الملف الإيراني.على الجانب الآخر يرى الخبير الأمني الجزائري إدريس عطية، أن الزيارة ليست لها أي أبعاد سياسية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن زيارة أمير قطر للجزائر ترتبط بالجوانب الثقافية والرياضية، خاصة أن قطر تستضيف مونديال 2022، فيما تستضيف الجزائر الألعاب المتوسطية.وقال ملك الأردن، عبد الله الثاني، إنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن "يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير".وأشار إلى أن الأردن يعمل بنشاط مع الناتو ويعتبر نفسه شريكًا في الحلف، بعد أن قاتل "جنبًا إلى جنب" مع قوات الناتو لعقود، حسبما قال في مقابلة لقناة "سي إن بي سي"، نُشرت أمس الجمعة.وأضاف: "أريد أن أرى المزيد من الدول في المنطقة تدخل في هذا الحلف، وسأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط".

https://arabic.sputniknews.com/20220625/السيسي-يؤكد-أن-زيارة-أمير-قطر-إلى-مصر-ترسخ-لمسار-تطوير-العلاقات-الثنائية--1064194371.html

https://arabic.sputniknews.com/20220622/ولي-العهد-السعودي-يبعث-برقية-للرئيس-التركي-1064068473.html

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