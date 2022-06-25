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https://arabic.sputniknews.com/20220625/تركيبة-بسيطة-تبقي-منزلك-خاليا-من-الغبار-لمدة-شهر-كامل-فيديو-1064199231.html
تركيبة بسيطة تبقي منزلك خاليا من الغبار لمدة شهر كامل... فيديو
تركيبة بسيطة تبقي منزلك خاليا من الغبار لمدة شهر كامل... فيديو
يعرف كل شخص يقوم بالتنظيف أن الغبار لا يختفي أبدا. بغض النظر عن مقدار تنظيف المنزل - فهو موجود دائما، لكن هناك حل سحري لا يزيل الغبار من الأثاث في المنزل فحسب،... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:13+0000
2022-06-25T16:13+0000
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تزعم خبيرة التنظيف كارولينا ماكولي التي لديها أكثر من مليوني متابع على "تيك توك"، أنه بمساعدة "الحل الرخيص المكون من ثلاثة مكونات"، يمكنك الحفاظ على منزلك خاليا من الغبار لفترة طويلة من الوقت.ما هو أكثر جاذبية في طريقتها هو أنه من المحتمل أن يكون لديك بالفعل مكونات لصنع رذاذ مضاد للغبار في المنزل، لذلك لن تضطري إلى بذل جهد أو إنفاق المزيد من المال عليه.في مقطع فيديو شاركته على "تيك توك، تُظهر كارولينا كيف تقوم بإعداد الرذاذ الرائع. تملأ زجاجة رذاذ بكوبين من الماء وربع كوب من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من زيت الزيتون و3 قطرات من صابون الأطباق.لإضافة رائحة في منزلك، يمكنك أيضا إضافة بضع قطرات من الزيت العطري برائحة الحمضيات، كما فعلت كارولينا.هذا هو كل شيء، خذي البخاخ ورشي قليلا على قطعة قماش من الألياف الدقيقة وامسحي المناطق المتربة في منزلك.وبحسب خبيرة التنظيف، فإن الخليط "يزيل الغبار ويطرده تماما". وأشارت إلى أنه يجب عليك تكرار العملية مرة واحدة شهريا لمنزل خالٍ من الغبار.
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تركيبة بسيطة تبقي منزلك خاليا من الغبار لمدة شهر كامل... فيديو

16:13 GMT 25.06.2022
© flickr.com / DANIEL JEDZURAتنظيف المنزل
تنظيف المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© flickr.com / DANIEL JEDZURA
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يعرف كل شخص يقوم بالتنظيف أن الغبار لا يختفي أبدا. بغض النظر عن مقدار تنظيف المنزل - فهو موجود دائما، لكن هناك حل سحري لا يزيل الغبار من الأثاث في المنزل فحسب، بل يطرده أيضا لمدة شهر كامل.
تزعم خبيرة التنظيف كارولينا ماكولي التي لديها أكثر من مليوني متابع على "تيك توك"، أنه بمساعدة "الحل الرخيص المكون من ثلاثة مكونات"، يمكنك الحفاظ على منزلك خاليا من الغبار لفترة طويلة من الوقت.
ما هو أكثر جاذبية في طريقتها هو أنه من المحتمل أن يكون لديك بالفعل مكونات لصنع رذاذ مضاد للغبار في المنزل، لذلك لن تضطري إلى بذل جهد أو إنفاق المزيد من المال عليه.
في مقطع فيديو شاركته على "تيك توك، تُظهر كارولينا كيف تقوم بإعداد الرذاذ الرائع. تملأ زجاجة رذاذ بكوبين من الماء وربع كوب من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من زيت الزيتون و3 قطرات من صابون الأطباق.
@carolina.mccauley 👋🏾 Say goodbye to dust in your home 🍃 #homehacks #homehackswithcarolina #cleaninghacks #cleaningtips ♬ Lovely Day - Bill Withers
لإضافة رائحة في منزلك، يمكنك أيضا إضافة بضع قطرات من الزيت العطري برائحة الحمضيات، كما فعلت كارولينا.
هذا هو كل شيء، خذي البخاخ ورشي قليلا على قطعة قماش من الألياف الدقيقة وامسحي المناطق المتربة في منزلك.
وبحسب خبيرة التنظيف، فإن الخليط "يزيل الغبار ويطرده تماما". وأشارت إلى أنه يجب عليك تكرار العملية مرة واحدة شهريا لمنزل خالٍ من الغبار.
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