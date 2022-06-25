"تسونامي" اللاذقية... عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا... صور
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban"تسونامي" اللاذقية... عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
استفاقت المدن الساحلية السورية، اليوم السبت، على وقع آثار مدمرة خلفتها عاصفة قوية ضربت غربي البلاد، وأدت لتدمير العديد من المنشآت من عقارات وآليات وطرق في حدث شبهه بعض سكان المنطقة بإعصار "تسونامي" الشهير.
وتسببت العاصفة المطرية التي شهدتها محافظة اللاذقية فجر اليوم بإصابة عدد من المواطنين برضوض وجروح وبأضرار كبيرة طالت الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية، وفقا لوكالة "سانا" السورية.
وتظهر آثار الدمار واضحة من خلال الصور والمقاطع الفيديو التي نشرها سكان المناطق، ومنها السيارة المكسرة بالكامل جراء سقوط الأشجار التي اقتلعتها العاصفة وسقطت عليها، أو عواميد الأسلاك الكهربائية ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، فضلا عن المنازل التي ظهرت مدمرة جزئيا أو كليا.
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban"تسونامي" اللاذقية... عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
"تسونامي" اللاذقية... عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
الصحفية صبا منصور وكشاهدة على الحدث قالت لوكالة "سبوتنيك" إن "العاصفة هي الأولى من نوعها على مدينة اللاذقية".
ونقلت عن بعض آراء السكان بأنها كانت أشبه بتسونامي، وأنهم لم يروا في حياتهم مثل هكذا دمار بسبب عاصفة مناخية، منوهة أن "المدينة لحقتها أضرار كبيرة جدا على مستوى الممتلكات العامة والخاصة وفي وقت قصير، خلال 45 دقيقة، مضيفة أن أكثر ما تضرر كانت المنشآت القريبة من البحر وهذا الشيء كان الأصعب خاصة مع بداية الموسم السياحي وكل التجهيزات كلفت الناس الكثير من الأموال لتحضير الشاليهات لفصل الصيف".
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban"تسونامي" اللاذقية... عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
"تسونامي" اللاذقية... عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
وأكدت صبا أن "بلدية اللاذقية سارعت من خلال ورشاتها لإزالة آثار العاصفة بعد خمودها، وإعادة ترميم ما تم تدميره، وشهد الأمر مساعدات متكاتفة من السكان المدنيين لتنظيف آثار العاصفة المدمرة".
وأشارت إلى أن "الورشات تعمل على قدم وساق وباعتقادي يومين أو 3 كافية لإزالة آثار العاصفة باستثناء القطاع الكهربائي الذي يحتاج لعمل أكبر بحكم أن الأسلاك الكهربائية على الأرض".
© Photo / Yazan Massaعاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
© Photo / Yazan Massa
وفي سؤال "سبوتنيك" عن إمكانية التعويض الحكومي للمتضررين قالت صبا منصور إنه "لم يصدر أي شيء رسمي بخصوص التعويض، لأنه لابد في البداية من إرسال جهات معينة بتقدير الأضرار".
وأضافت أن "الناس تنتظر القرارات بهذا الشأن وخاصة أن الضرر شمل الأراضي الزراعية إلى جانب السكنية، فقد خلفت العاصفة آثارا ليست بالبسيطة بعد أن تسببت بتكسير النوافذ والأبواب وأيضا هناك بيوت بالكامل مدمرة".
© Photo / Yazan Massaعاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
© Photo / Yazan Massa
ونقلت صبا عن أقرباء شخص توفى في العاصفة وهو شاب ذهب إلى الصيد ولم يعد، بعد أن تاه في البحر، ولم يستطع أخاه إنقاذه حتى وُجد جثة على الشاطئ.
© Photo / Yazan Massaعاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا
© Photo / Yazan Massa
وكانت المديرية العامة للموانئ قد أكدت أن العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية اليوم تسببت بوفاة صياد وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين ومنشآت الاصطياف السياحية على شاطئ البحر.
وأكدت الجهات الرسمية والمعنية، وفقا للإعلام الرسمي السوري، أن الجهود مستمرة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العاصفة.