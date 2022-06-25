https://arabic.sputniknews.com/20220625/تسونامي-اللاذقية-عاصفة-قوية-تضرب-الساحل-السوري-وتسبب-دمارا-كبيرا-صور-1064204882.html

"تسونامي" اللاذقية... عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا... صور

"تسونامي" اللاذقية... عاصفة قوية تضرب الساحل السوري وتسبب دمارا كبيرا... صور

استفاقت المدن الساحلية السورية، اليوم السبت، على وقع آثار مدمرة خلفتها عاصفة قوية ضربت غربي البلاد، وأدت لتدمير العديد من المنشآت من عقارات وآليات وطرق في حدث... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T18:10+0000

2022-06-25T18:10+0000

2022-06-25T18:10+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وتسببت العاصفة المطرية التي شهدتها محافظة اللاذقية فجر اليوم بإصابة عدد من المواطنين برضوض وجروح وبأضرار كبيرة طالت الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية، وفقا لوكالة "سانا" السورية.وتظهر آثار الدمار واضحة من خلال الصور والمقاطع الفيديو التي نشرها سكان المناطق، ومنها السيارة المكسرة بالكامل جراء سقوط الأشجار التي اقتلعتها العاصفة وسقطت عليها، أو عواميد الأسلاك الكهربائية ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، فضلا عن المنازل التي ظهرت مدمرة جزئيا أو كليا.الصحفية صبا منصور وكشاهدة على الحدث قالت لوكالة "سبوتنيك" إن "العاصفة هي الأولى من نوعها على مدينة اللاذقية".ونقلت عن بعض آراء السكان بأنها كانت أشبه بتسونامي، وأنهم لم يروا في حياتهم مثل هكذا دمار بسبب عاصفة مناخية، منوهة أن "المدينة لحقتها أضرار كبيرة جدا على مستوى الممتلكات العامة والخاصة وفي وقت قصير، خلال 45 دقيقة، مضيفة أن أكثر ما تضرر كانت المنشآت القريبة من البحر وهذا الشيء كان الأصعب خاصة مع بداية الموسم السياحي وكل التجهيزات كلفت الناس الكثير من الأموال لتحضير الشاليهات لفصل الصيف".وأكدت صبا أن "بلدية اللاذقية سارعت من خلال ورشاتها لإزالة آثار العاصفة بعد خمودها، وإعادة ترميم ما تم تدميره، وشهد الأمر مساعدات متكاتفة من السكان المدنيين لتنظيف آثار العاصفة المدمرة".وأشارت إلى أن "الورشات تعمل على قدم وساق وباعتقادي يومين أو 3 كافية لإزالة آثار العاصفة باستثناء القطاع الكهربائي الذي يحتاج لعمل أكبر بحكم أن الأسلاك الكهربائية على الأرض".وفي سؤال "سبوتنيك" عن إمكانية التعويض الحكومي للمتضررين قالت صبا منصور إنه "لم يصدر أي شيء رسمي بخصوص التعويض، لأنه لابد في البداية من إرسال جهات معينة بتقدير الأضرار".وأضافت أن "الناس تنتظر القرارات بهذا الشأن وخاصة أن الضرر شمل الأراضي الزراعية إلى جانب السكنية، فقد خلفت العاصفة آثارا ليست بالبسيطة بعد أن تسببت بتكسير النوافذ والأبواب وأيضا هناك بيوت بالكامل مدمرة".ونقلت صبا عن أقرباء شخص توفى في العاصفة وهو شاب ذهب إلى الصيد ولم يعد، بعد أن تاه في البحر، ولم يستطع أخاه إنقاذه حتى وُجد جثة على الشاطئ.وكانت المديرية العامة للموانئ قد أكدت أن العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية اليوم تسببت بوفاة صياد وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين ومنشآت الاصطياف السياحية على شاطئ البحر.وأكدت الجهات الرسمية والمعنية، وفقا للإعلام الرسمي السوري، أن الجهود مستمرة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العاصفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/عاصفة-بحرية-تخلف-أضرارا-بشرية-ومادية-في-الساحل-السوري-1064184511.html

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