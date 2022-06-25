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تضرُر أكثر من 3.75 مليون شخص على خلفية الأمطار الغزيرة والفيضانات بمنطقة قوانغشي الصينية
تضرُر أكثر من 3.75 مليون شخص على خلفية الأمطار الغزيرة والفيضانات بمنطقة قوانغشي الصينية
تضرر أكثر من 3.75 مليون من السكان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
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وشهدت قوانغشي سقوط أمطار غزيرة 6 مرات خلال موسم الفيضان هذا العام، مع تسجيل متوسط سقوط الأمطار 490.8 ملليمتر أكثر 1.6 مرة مقارنة بما تم تسجيله في نفس الفترة خلال الأعوام السابقة.وتجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة بالفعل 12.48 مليار يوان (نحو 1.86 مليار دولار أمريكي).ويُتوقع أن تضرب المزيد من الأمطار الغزيرة والأعاصير منطقة قوانغشي، حسبما ذكر مسؤول من مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بالمنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مصرع-5-أشخاص-إثر-انهيار-مبنى-بسبب-الأمطار-في-قوانغشي-الصينية-1063839124.html
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تضرُر أكثر من 3.75 مليون شخص على خلفية الأمطار الغزيرة والفيضانات بمنطقة قوانغشي الصينية

22:44 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / Noel Celisمنظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021.
منظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
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تضرر أكثر من 3.75 مليون من السكان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم السبت.
وشهدت قوانغشي سقوط أمطار غزيرة 6 مرات خلال موسم الفيضان هذا العام، مع تسجيل متوسط سقوط الأمطار 490.8 ملليمتر أكثر 1.6 مرة مقارنة بما تم تسجيله في نفس الفترة خلال الأعوام السابقة.
وأطاحت الأمطار الغزيرة والمياه الناجمة عن كوارث مثل الفيضانات بـ3436 منزلا، ودمرت 159300 هكتار من المحاصيل، بحسب مؤتمر صحفي بشأن جهود السيطرة على الفيضان والإغاثة في المنطقة.
وتجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة بالفعل 12.48 مليار يوان (نحو 1.86 مليار دولار أمريكي).
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ويُتوقع أن تضرب المزيد من الأمطار الغزيرة والأعاصير منطقة قوانغشي، حسبما ذكر مسؤول من مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بالمنطقة.
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