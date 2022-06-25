https://arabic.sputniknews.com/20220625/تضرُر-أكثر-من-375-مليون-شخص-على-خلفية-الأمطار-الغزيرة-والفيضانات-بمنطقة-قوانغشي-الصينية-1064212565.html
تضرُر أكثر من 3.75 مليون شخص على خلفية الأمطار الغزيرة والفيضانات بمنطقة قوانغشي الصينية
تضرُر أكثر من 3.75 مليون شخص على خلفية الأمطار الغزيرة والفيضانات بمنطقة قوانغشي الصينية
تضرر أكثر من 3.75 مليون من السكان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T22:44+0000
2022-06-25T22:44+0000
2022-06-25T22:44+0000
الصين
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وشهدت قوانغشي سقوط أمطار غزيرة 6 مرات خلال موسم الفيضان هذا العام، مع تسجيل متوسط سقوط الأمطار 490.8 ملليمتر أكثر 1.6 مرة مقارنة بما تم تسجيله في نفس الفترة خلال الأعوام السابقة.وتجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة بالفعل 12.48 مليار يوان (نحو 1.86 مليار دولار أمريكي).ويُتوقع أن تضرب المزيد من الأمطار الغزيرة والأعاصير منطقة قوانغشي، حسبما ذكر مسؤول من مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بالمنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مصرع-5-أشخاص-إثر-انهيار-مبنى-بسبب-الأمطار-في-قوانغشي-الصينية-1063839124.html
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الصين
تضرُر أكثر من 3.75 مليون شخص على خلفية الأمطار الغزيرة والفيضانات بمنطقة قوانغشي الصينية
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تضرر أكثر من 3.75 مليون من السكان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم السبت.
وشهدت قوانغشي سقوط أمطار غزيرة 6 مرات خلال موسم الفيضان هذا العام، مع تسجيل متوسط سقوط الأمطار
490.8 ملليمتر أكثر 1.6 مرة مقارنة بما تم تسجيله في نفس الفترة خلال الأعوام السابقة.
وأطاحت الأمطار الغزيرة والمياه الناجمة عن كوارث مثل الفيضانات بـ3436 منزلا، ودمرت 159300 هكتار من المحاصيل، بحسب مؤتمر صحفي بشأن جهود السيطرة على الفيضان والإغاثة في المنطقة.
وتجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة بالفعل 12.48 مليار يوان (نحو 1.86 مليار دولار أمريكي).
ويُتوقع أن تضرب المزيد من الأمطار الغزيرة والأعاصير منطقة قوانغشي، حسبما ذكر مسؤول من مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بالمنطقة.