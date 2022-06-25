https://arabic.sputniknews.com/20220625/جندي-أمريكي-يعترف-بالتآمر-في-هجوم-على-وحدته--1064196572.html
جندي أمريكي يعترف بالتآمر في هجوم على وحدته
جندي أمريكي يعترف بالتآمر في هجوم على وحدته
اعترف جندي أمريكي بالتآمر لاغتيال أفراد من وحدته العسكرية من خلال هجوم خطط لتنفيذه في عام 2020 نيابة عن جماعة تروج للعنف للقضاء على الحضارة الغربية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T15:14+0000
2022-06-25T15:14+0000
2022-06-25T15:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأقر إيثان فيلان ميلزر (24 عاما) المقيم في لويزفيل بكنتاكي، بالذنب في محكمة مانهاتن الفيدرالية، بحسب "أسوشيتدبرس".وقد يواجه الجندي الأمريكي عقوبة السجن 45 عاما بعد اعترافه بمحاولة قتل أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، والسعي لدعم إرهابيين ونقل معلومات الدفاع الوطني بشكل غير قانوني.وفي أوراق المحكمة، قالت السلطات الفيدرالية إنه كان عضوا بالفعل في جماعة عنف أصولية تعرف باسم "ترتيب الزوايا التسع" أو"09A" قبل انضمامه للجيش الأمريكي في 2018.ووفقا لشكوى جنائية فإن هذه المجموعة، هي جماعة فوضوية تأسست في المملكة المتحدة وتعمل حاليا في أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.في بيان صدر يوم الجمعة، قالت السلطات الأمريكية إنه انضم إلى الجيش بهدف التسلل إلى صفوفها نيابة عن المجموعة التي تتبنى أفكار النازيين الجدد ومعاداة السامية ومعتقدات شيطانية.وتشجع هذه الجماعة أفرادها على التسلل إلى الجيش للحصول على التدريب وارتكاب أعمال عنف، وتحديد الأفراد ذوي التفكير المماثل حتى يتمكنوا من محاولة تخريب الجيش من الداخل.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/بعد-تدخل-الجيش-الأمريكي-لحل-أزمة-حليب-الأطفال-العواصف-توقف-أكبر-المعامل-1063730412.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
جندي أمريكي يعترف بالتآمر في هجوم على وحدته
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اعترف جندي أمريكي بالتآمر لاغتيال أفراد من وحدته العسكرية من خلال هجوم خطط لتنفيذه في عام 2020 نيابة عن جماعة تروج للعنف للقضاء على الحضارة الغربية.
وأقر إيثان فيلان ميلزر (24 عاما) المقيم في لويزفيل بكنتاكي، بالذنب في محكمة مانهاتن الفيدرالية، بحسب "أسوشيتدبرس".
وقد يواجه الجندي الأمريكي عقوبة السجن 45 عاما بعد اعترافه بمحاولة قتل أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، والسعي لدعم إرهابيين ونقل معلومات الدفاع الوطني بشكل غير قانوني.
وفي أوراق المحكمة، قالت السلطات الفيدرالية إنه كان عضوا بالفعل في جماعة عنف أصولية تعرف باسم "ترتيب الزوايا التسع" أو"09A" قبل انضمامه للجيش الأمريكي
في 2018.
ووفقا لشكوى جنائية فإن هذه المجموعة، هي جماعة فوضوية تأسست في المملكة المتحدة وتعمل حاليا في أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.
في بيان صدر يوم الجمعة، قالت السلطات الأمريكية إنه انضم إلى الجيش بهدف التسلل إلى صفوفها نيابة عن المجموعة التي تتبنى أفكار النازيين الجدد ومعاداة السامية ومعتقدات شيطانية.
وتشجع هذه الجماعة أفرادها على التسلل إلى الجيش للحصول على التدريب وارتكاب أعمال عنف، وتحديد الأفراد ذوي التفكير المماثل حتى يتمكنوا من محاولة تخريب الجيش من الداخل.