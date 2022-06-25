https://arabic.sputniknews.com/20220625/جونسون-يناشد-قادة-مجموعة-السبع-عدم-التخلي-عن-أوكرانيا-1064212154.html

جونسون يناشد قادة مجموعة السبع "عدم التخلي" عن أوكرانيا

جونسون يناشد قادة مجموعة السبع "عدم التخلي" عن أوكرانيا

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت زملائه قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية، حيث تعهد... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T21:54+0000

2022-06-25T21:54+0000

2022-06-25T21:54+0000

بوريس جونسون

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وقال جونسون في بيان عشية قمة مجموعة الدول السبع الثرية في جبال الألب البافارية: "أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر. لكنهم بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك. الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا".وقال بيان لمكتب جونسون إن بريطانيا مستعدة لتقديم 429 مليون جنيه استرليني (525 مليون دولار) في شكل ضمانات قروض، محذرا من أن الحكومة الأوكرانية تخشى أن ينفد النقد بحلول الخريف دون ضخ نقود جديدة، بحسب وكالة "فرانس برس".وبحسب البيان سيحث جونسون الحلفاء على الالتزام بدعم فولوديمير زيلينسكي مع استمرار الحرب ضد روسيا، وفق البيان.يرفع هذا التعهد المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والإنسانية البريطانية لأوكرانيا هذا العام إلى حوالي 1.8 مليار دولار.كان جونسون، الذي يتعرض لضغوط في الداخل بسبب هزيمته الانتخابات الفرعية وسلسلة من العناوين الرئيسية السلبية، ثابتا في دعمه لأوكرانيا. وزار كييف مرتين منذ العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط وأرسل أسلحة "فتاكة" إلى الجيش الأوكراني قبل الحلفاء الغربيين الآخرين.وسينضم جونسون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظرائهم من إيطاليا وكندا واليابان في قلعة إلماو في بافاريا لحضور قمة مجموعة السبع في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران الجاري.وسيعقب هذا التجمع اجتماع "حاسم" للناتو في مدريد، وفق وصف الوكالة.من المقرر أن يخاطب الرئيس الأوكراني زيلينسكي قادة مجموعة السبع يوم الاثنين عبر رابط فيديو، وفقا لبيان مكتب جوسنون، من المتوقع أن يحث الحلفاء على تقديم دعم طويل الأجل لبلاده.وأضاف البيان أن "أي علامة على الإرهاق أو التذبذب في الدعم الغربي لأوكرانيا ستلعب بشكل مباشر في يدي الرئيس (الروسي) (فلاديمير) بوتين".وقال المتحدث باسم جونسون إنه مع احتدام القتال، يجب أن يدخل الدعم الغربي لأوكرانيا "مرحلة جديدة".وأضاف المتحدث: "هذا ما سيطلبه رئيس الوزراء في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي لأنه يشجع زملائه القادة على زيادة دعمهم الاقتصادي والعسكري والسياسي لأوكرانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220624/جونسون-يدعو-أوروبا-وأوكرانيا-إلى-شن-حرب-ضد-موسكو-1064164184.html

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بوريس جونسون