https://arabic.sputniknews.com/20220625/حريق-كبير-في-سوق-تجاري-وسط-الديوانية-والدفاع-المدني-العراقي-يعلن-السيطرة-عليه-1064210742.html
حريق كبير في سوق تجاري وسط الديوانية… والدفاع المدني العراقي يعلن السيطرة عليه
حريق كبير في سوق تجاري وسط الديوانية… والدفاع المدني العراقي يعلن السيطرة عليه
سيطرت قوات الدفاع المدني على حريق في سوق تجاري وسط محافظة الديوانية العراقية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:09+0000
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2022-06-25T21:09+0000
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وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان لها، إن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة لتجارة المفروشات داخل سوق شارع العلاوي التجاري وسط محافظة الديوانية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وتابعت: "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث داخل السوق المكتظ إذ لاقت فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة حتى تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث بسبب التجاوز على نهر الشارع التجاري وانتشار البسيطات وسط السوق وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأضافت "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق التجاري".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/اندلاع-حريق-في-سوق-جنوبي-بغداد-1063435274.html
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حريق كبير في سوق تجاري وسط الديوانية… والدفاع المدني العراقي يعلن السيطرة عليه
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سيطرت قوات الدفاع المدني على حريق في سوق تجاري وسط محافظة الديوانية العراقية.
وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان لها، إن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة لتجارة المفروشات داخل سوق شارع العلاوي التجاري وسط محافظة الديوانية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية
(واع).
وتابعت: "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث داخل السوق المكتظ إذ لاقت فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة حتى تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث بسبب التجاوز على نهر الشارع التجاري وانتشار البسيطات وسط السوق وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".
وأضافت "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق التجاري".