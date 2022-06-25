https://arabic.sputniknews.com/20220625/حزب-الله-يعلق-على-تشكيل-ناتو-شرق-أوسطي-يضم-دولا-عربية-ويكشف-الحل-الوحيد-لمواجهة-إسرائيل-1064181744.html
"حزب الله" يعلق على تشكيل "ناتو شرق أوسطي" يضم دولا عربية ويكشف الحل الوحيد لمواجهة إسرائيل
"حزب الله" يعلق على تشكيل "ناتو شرق أوسطي" يضم دولا عربية ويكشف الحل الوحيد لمواجهة إسرائيل
علق "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، على إعلان أمريكا تشكيل "ناتو شرق أوسطي" يضم دولا عربية تكون إدارته التنفيذية بيد إسرائيل. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:47+0000
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي الإسلامي في دورته الـ11، إنه "من المضحك أن تعلن أمريكا عن "ناتو شرق أوسطي" يضم دولا عربية تكون إدارته التنفيذية بيد إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الحلف فضحهم"، على حد قوله.وأضاف قاسم، إن "استمرارية وجود إسرائيل في منطقتنا قائمة على شن الحروب الدائمة، وهي تعتقد بأنها بتهديداتها يمكن أن تحدث قلقاً في محور المقاومة، وهذه التهديدات فارغة من المحتوى ونحن نكتفي بقراءتها كأي نصّ سياسي".وأكد أن “الحل الحصري والوحيد لمواجهة إسرائيل هي المقاومة بكل أشكالها وأي حل آخر هو مضيعة للوقت، وعلى رأس هذه المقاومة هي المقاومة العسكرية ويجب دعمها لأنها وحدها ما يعيد فلسطين".ولفت إلى أن إسرائيل "كيان يتكئ على فلسطين كمقدمة حتى يقدم على احتلال المنطقة من المحيط إلى الخليح"، مشيرا إلى أن "حامي القضية الفلسطينية الأساس هو شعبها ومقاومتها ولا يمكن إذا تخلى بعض العرب والمسلمين عن هذه القضية أن تركع فلسطين أو أن تستلم لأن شعبها قرر أن يبقى في الميدان".وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، قال إنه "يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير".وأشار إلى أن "الأردن يعمل بنشاط مع الناتو ويعتبر نفسه شريكًا في الحلف، بعد أن قاتل جنبًا إلى جنب مع قوات الناتو لعقود، "حسبما قال في مقابلة لقناة "سي إن بي سي".وأضاف: "أريد أن أرى المزيد من الدول في المنطقة تدخل في هذا الحلف، وسأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/ملك-الأردن-يدعو-لتشكيل-حلف-عسكري-شرق-أوسطي-شبيه-بالناتو-ويتحدث-عن-إيران-1064152409.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
"حزب الله" يعلق على تشكيل "ناتو شرق أوسطي" يضم دولا عربية ويكشف الحل الوحيد لمواجهة إسرائيل
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علق "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، على إعلان أمريكا تشكيل "ناتو شرق أوسطي" يضم دولا عربية تكون إدارته التنفيذية بيد إسرائيل.
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي الإسلامي في دورته الـ11
، إنه "من المضحك أن تعلن أمريكا عن "ناتو شرق أوسطي" يضم دولا عربية تكون إدارته التنفيذية بيد إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الحلف فضحهم"، على حد قوله.
وأضاف قاسم، إن "استمرارية وجود إسرائيل في منطقتنا قائمة على شن الحروب الدائمة، وهي تعتقد بأنها بتهديداتها يمكن أن تحدث قلقاً في محور المقاومة، وهذه التهديدات فارغة من المحتوى ونحن نكتفي بقراءتها كأي نصّ سياسي".
وتابع: "كل تهديداتكم أيها الصهاينة لن تقدم ولن تؤخر، ومع ذلك نحن دائماً في حال استعداد وجهوزية، ونحن في محور المقاومة في حال أقوى مما مضى ونستطيع مواجهة التحدّيات مهما بلغت".
وأكد أن “الحل الحصري والوحيد لمواجهة إسرائيل هي المقاومة بكل أشكالها وأي حل آخر هو مضيعة للوقت، وعلى رأس هذه المقاومة هي المقاومة العسكرية ويجب دعمها لأنها وحدها ما يعيد فلسطين".
ولفت إلى أن إسرائيل "كيان يتكئ على فلسطين كمقدمة حتى يقدم على احتلال المنطقة من المحيط إلى الخليح"، مشيرا إلى أن "حامي القضية الفلسطينية الأساس هو شعبها ومقاومتها ولا يمكن إذا تخلى بعض العرب والمسلمين عن هذه القضية أن تركع فلسطين أو أن تستلم لأن شعبها قرر أن يبقى في الميدان".
وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، قال إنه "يدعم تشكيل تحالف عسكري
في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير".
وأشار إلى أن "الأردن يعمل بنشاط مع الناتو ويعتبر نفسه شريكًا في الحلف، بعد أن قاتل جنبًا إلى جنب مع قوات الناتو لعقود، "حسبما قال في مقابلة لقناة "سي إن بي سي
".
وأضاف: "أريد أن أرى المزيد من الدول في المنطقة تدخل في هذا الحلف، وسأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط".