https://arabic.sputniknews.com/20220625/خبير-السيطرة-على-مدينة-ليسيتشانسك-يعني-السيطرة-على-كامل-إقليم-الدونباس--1064191697.html
خبير: السيطرة على مدينة ليسيتشانسك يعني السيطرة على كامل إقليم الدونباس
خبير: السيطرة على مدينة ليسيتشانسك يعني السيطرة على كامل إقليم الدونباس
قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر "إن مدينة ليسيتشانسك لها أهمية استراتيجية كبيرة، مؤكدا أن السيطرة على هذه المدينة سيفتح الطريق أمام القوات... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T13:01+0000
2022-06-25T13:01+0000
2022-06-25T13:01+0000
العالم
روسيا
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وأوضح جابر لـ"راديو سبوتنيك"، أن السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية مسألة وقت كما حدث في مدينة ماريوبول وغيرها.ولفت إلى أن الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية وأمريكا لكييف لن يغير شيئاً دراماتيكياً في المعركة، لأن الغرب يسعى إلى إطالة أمد الحرب لاستنزاف روسيا التي لن تقع في هذا الفخ، على حد قوله.وأشار إلى أن روسيا ستكتفي بالسيطرة على شرق أوكرانيا عسكرياً دون أن تتوغل غرباً في الرمال الأوكرانية ودون أن تدخل المدن الرئيسية مثل كييف وخاركوف وغيرها.وأكد أن القوات الروسية لن تدخل مدينة أوديسا لأنها ليست مضطرة لدخولها لأنها لا ترغب للدخول في حرب شوارع، بل ستبقى أوديسا ورقة تفاوضية في يدها، لأنها ورقة قوية كونها المرفأ الوحيد المتبقي لأوكرانيا على البحر الأسود.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
خبير: السيطرة على مدينة ليسيتشانسك يعني السيطرة على كامل إقليم الدونباس
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر "إن مدينة ليسيتشانسك لها أهمية استراتيجية كبيرة، مؤكدا أن السيطرة على هذه المدينة سيفتح الطريق أمام القوات الروسية للسيطرة على كامل إقليم الدونباس".
وأوضح جابر لـ"راديو سبوتنيك
"، أن السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية مسألة وقت كما حدث في مدينة ماريوبول وغيرها.
ولفت إلى أن الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية وأمريكا لكييف لن يغير شيئاً دراماتيكياً في المعركة، لأن الغرب يسعى إلى إطالة أمد الحرب لاستنزاف روسيا التي لن تقع في هذا الفخ، على حد قوله.
وأشار إلى أن روسيا ستكتفي بالسيطرة على شرق أوكرانيا عسكرياً دون أن تتوغل غرباً في الرمال الأوكرانية ودون أن تدخل المدن الرئيسية مثل كييف وخاركوف وغيرها.
وأكد أن القوات الروسية لن تدخل مدينة أوديسا لأنها ليست مضطرة لدخولها لأنها لا ترغب للدخول في حرب شوارع، بل ستبقى أوديسا ورقة تفاوضية في يدها، لأنها ورقة قوية كونها المرفأ الوحيد المتبقي لأوكرانيا على البحر الأسود.