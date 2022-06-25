https://arabic.sputniknews.com/20220625/ديوان-البلاط-السلطاني-السيسي-يزور-سلطنة-عمان--1064195765.html
ديوان البلاط السلطاني: السيسي يزور سلطنة عمان
ديوان البلاط السلطاني: السيسي يزور سلطنة عمان
يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل تستغرق يومين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T14:51+0000
2022-06-25T14:51+0000
2022-06-25T14:51+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن
سلطنة عمان
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وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان له، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سيقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين تستغرق يومين"، وذلك حسب وكالة الأنباء العمانية.وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات التي تهمّ الجانبين في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية".واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، في قصر الاتحادية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وصرحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الاتحادية لمباحثات مرتقبة تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان
ديوان البلاط السلطاني: السيسي يزور سلطنة عمان
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يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل تستغرق يومين.
وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان له، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سيقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان بعد غد الاثنين تستغرق يومين"، وذلك حسب وكالة الأنباء العمانية.
وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات التي تهمّ الجانبين في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية".
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، في قصر الاتحادية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وصرحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر
في قصر الاتحادية لمباحثات مرتقبة تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".