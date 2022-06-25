https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيس-بلدية-دونيتسك-قصف-أوكراني-ليلي-يؤدي-إلى-مقتل-امرأة-واحدة-على-الأقل-1064180719.html
رئيس بلدية دونيتسك: قصف أوكراني ليلي يؤدي إلى مقتل امرأة واحدة على الأقل
رئيس بلدية دونيتسك: قصف أوكراني ليلي يؤدي إلى مقتل امرأة واحدة على الأقل
أكد رئيس بلدية دونيتسك، أليكسي كولمزين، اليوم السبت، مقتل امرأة واحدة على الأقل بسبب قصف أوكراني. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:19+0000
2022-06-25T09:19+0000
2022-06-25T09:19+0000
القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك- سبوتنيك. ووفقا لما نشره كولمزين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تلغرام، أوضح أن قصفًا ليليًا شنته القوات الأوكرانية أدى إلى مقتل امرأة واحدة على الأقل في منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال: "تستمر التشكيلات المسلحة الأوكرانية في إزهاق أرواح المدنيين، ونتيجة للقصف الليلي لمنطقة بتروفسكي، لقيت امرأة من مواليد عام 1983 كانت تقيم في ريفياكينا، شارع 37، حتفها".وكان ما لا يقل عن أربعة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب اثنان في دونيتسك، خلال اليوم الماضي، نتيجة قصف الجيش الأوكراني، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك.وقال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك نحو 30 مرة وأطلقت 169 ذخيرة خلال الـ 24 الساعة الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/آثار-القصف-الأوكراني-على-مستشفى-للولادة-في-دونيتسك-1063620135.html
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سبوتنيك عربي
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القوات المسلحة الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
رئيس بلدية دونيتسك: قصف أوكراني ليلي يؤدي إلى مقتل امرأة واحدة على الأقل
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أكد رئيس بلدية دونيتسك، أليكسي كولمزين، اليوم السبت، مقتل امرأة واحدة على الأقل بسبب قصف أوكراني.
دونيتسك- سبوتنيك. ووفقا لما نشره كولمزين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تلغرام، أوضح أن قصفًا ليليًا شنته القوات الأوكرانية أدى إلى مقتل امرأة واحدة على الأقل في منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك
الشعبية.
وقال: "تستمر التشكيلات المسلحة الأوكرانية في إزهاق أرواح المدنيين، ونتيجة للقصف الليلي لمنطقة بتروفسكي، لقيت امرأة من مواليد عام 1983 كانت تقيم في ريفياكينا
، شارع 37، حتفها".
وكان ما لا يقل عن أربعة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب اثنان في دونيتسك، خلال اليوم الماضي، نتيجة قصف الجيش الأوكراني، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك.
وقال البيان: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي [05:00 بتوقيت غرينتش] من 24 يونيو إلى الساعة 8:00 صباحًا يوم 25 يونيو، قُتل أربعة أشخاص وأصيب مدنيان آخران نتيجة قصف القوات الأوكرانية. تشكيلات مسلحة على أراضي جمهورية دونيتسك".
وقال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك نحو 30 مرة وأطلقت 169 ذخيرة خلال الـ 24 الساعة الماضية.