https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيس-بلدية-دونيتسك-قصف-أوكراني-ليلي-يؤدي-إلى-مقتل-امرأة-واحدة-على-الأقل-1064180719.html

رئيس بلدية دونيتسك: قصف أوكراني ليلي يؤدي إلى مقتل امرأة واحدة على الأقل

رئيس بلدية دونيتسك: قصف أوكراني ليلي يؤدي إلى مقتل امرأة واحدة على الأقل

أكد رئيس بلدية دونيتسك، أليكسي كولمزين، اليوم السبت، مقتل امرأة واحدة على الأقل بسبب قصف أوكراني. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T09:19+0000

2022-06-25T09:19+0000

2022-06-25T09:19+0000

القوات المسلحة الأوكرانية

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

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دونيتسك- سبوتنيك. ووفقا لما نشره كولمزين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تلغرام، أوضح أن قصفًا ليليًا شنته القوات الأوكرانية أدى إلى مقتل امرأة واحدة على الأقل في منطقة بتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال: "تستمر التشكيلات المسلحة الأوكرانية في إزهاق أرواح المدنيين، ونتيجة للقصف الليلي لمنطقة بتروفسكي، لقيت امرأة من مواليد عام 1983 كانت تقيم في ريفياكينا، شارع 37، حتفها".وكان ما لا يقل عن أربعة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب اثنان في دونيتسك، خلال اليوم الماضي، نتيجة قصف الجيش الأوكراني، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك.وقال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار (JCCC) إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك نحو 30 مرة وأطلقت 169 ذخيرة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/آثار-القصف-الأوكراني-على-مستشفى-للولادة-في-دونيتسك-1063620135.html

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القوات المسلحة الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك