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https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيس-وزراء-العراق-يزور-طهران-غدا-لبحث-العلاقات-الثنائية-وملفات-المياه-والطاقة-1064187414.html
رئيس وزراء العراق يزور طهران غدا لبحث العلاقات الثنائية وملفات المياه والطاقة
رئيس وزراء العراق يزور طهران غدا لبحث العلاقات الثنائية وملفات المياه والطاقة
أكد مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران غدا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:35+0000
2022-06-25T11:35+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك، إن "الكاظمي سيزور طهران غدا ويلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المياه والطاقة إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية". دون ذكر المزيد من التفاصيل.تأتي زيارة الكاظمي إلى إيران قبل زيارة مرتقبة يقوم بها إلى السعودية الشهر المقبل للمشاركة في قمة موسعة تستضيفها المملكة منتصف تموز/ يوليو بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن.
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العالم العربي, العراق

رئيس وزراء العراق يزور طهران غدا لبحث العلاقات الثنائية وملفات المياه والطاقة

11:35 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / -رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / -
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أكد مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران غدا.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك، إن "الكاظمي سيزور طهران غدا ويلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المياه والطاقة إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية". دون ذكر المزيد من التفاصيل.

تأتي زيارة الكاظمي إلى إيران قبل زيارة مرتقبة يقوم بها إلى السعودية الشهر المقبل للمشاركة في قمة موسعة تستضيفها المملكة منتصف تموز/ يوليو بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن.
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