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https://arabic.sputniknews.com/20220625/روسيا-تحذر-دول-الناتو-من-أي-صراع-مسلح-معها-وتذكر-بأن-السلاح-النووي-للردع-فقط--1064187818.html
روسيا تحذر دول الناتو من أي صراع مسلح معها وتذكر بأن السلاح النووي للردع فقط
روسيا تحذر دول الناتو من أي صراع مسلح معها وتذكر بأن السلاح النووي للردع فقط
صرحت الخارجية الروسية أن دول الناتو التي أعلنت نفسها "تحالفا نوويا" تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع مسلح مع روسيا، مؤكدة أن "نهج روسيا يستند فقط إلى منطق الردع،... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:40+0000
2022-06-25T11:40+0000
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روسيا تحذر دول الناتو من أي صراع مسلح معها و تذكر بأن السلاح النووي للردع فقط
روسيا تحذر دول الناتو من أي صراع مسلح معها و تذكر بأن السلاح النووي للردع فقط
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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روسيا تحذر دول الناتو من أي صراع مسلح معها وتذكر بأن السلاح النووي للردع فقط

11:40 GMT 25.06.2022
روسيا تحذر دول الناتو من أي صراع مسلح معها و تذكر بأن السلاح النووي للردع فقط
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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صرحت الخارجية الروسية أن دول الناتو التي أعلنت نفسها "تحالفا نوويا" تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع مسلح مع روسيا، مؤكدة أن "نهج روسيا يستند فقط إلى منطق الردع، بما في ذلك في الظروف الحالية، عندما تكون دول الناتو التي أثارت تفاقم الأزمة الأوكرانية وأطلقت حملة هجينة ضد روسيا.
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

" العقيدة العسكرية الروسية الخاصة بها، تعتبر أن الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا، والتي تستطيع الوصول إلى أي نقطة في العالم، هي فقط من أجل الردع، ولايمكن لروسيا الاتحادية بأي شكل من الأشكال أن تكون هي البادئة في استخدامها، وإنما هي من أجل الردع أو من أجل الرد في حال قيام أي حماقة عسكرية، من أي طرف آخر يمتلك سلاحا نوويا بمحاولة قصف روسيا بهذه الأسلحة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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