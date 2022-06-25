https://arabic.sputniknews.com/20220625/روغوزين-روسيا-تطلق-الإنتاج-الضخم-لصاروخ-سارمات-1064180206.html
روغوزين: روسيا تطلق الإنتاج الضخم لصاروخ "سارمات"
روغوزين: روسيا تطلق الإنتاج الضخم لصاروخ "سارمات"
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم السبت، أن الشركة بدأت بالإنتاج الضخم للصواريخ الباليستية العابرة للقارات "سارمات". 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T08:59+0000
2022-06-25T08:59+0000
2022-06-25T09:00+0000
سارمات
سلاح روسيا
رصد عسكري
دميتري روغوزين
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قال روغوزين في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية: "بالطبع، بدأنا بالفعل في إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من صواريخ "سارمات" العابرة للقارات ستدخل الخدمة قبل نهاية عام 2022.كما أكد أن شركة "روسكوسموس" تستعد للإطلاق الثاني لصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، ويسير العمل وفقًا للجدول الزمني.وأوضح روغوزين أن المتطلبات في الصاروخ ستزداد في نقاط معينة، بالاتفاق مع وزارة الدفاع الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سارمات, سلاح روسيا, رصد عسكري, دميتري روغوزين
روغوزين: روسيا تطلق الإنتاج الضخم لصاروخ "سارمات"
08:59 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم السبت، أن الشركة بدأت بالإنتاج الضخم للصواريخ الباليستية العابرة للقارات "سارمات".
قال روغوزين في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية: "بالطبع، بدأنا بالفعل في إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من صواريخ "سارمات" العابرة للقارات ستدخل الخدمة قبل نهاية عام 2022.
كما أكد أن شركة "روسكوسموس" تستعد للإطلاق الثاني لصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، ويسير العمل وفقًا للجدول الزمني.
وأوضح روغوزين أن المتطلبات في الصاروخ ستزداد في نقاط معينة، بالاتفاق مع وزارة الدفاع الروسية.