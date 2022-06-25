https://arabic.sputniknews.com/20220625/سبب-الألم-في-اليدين-والأصابع-غير-التهاب-المفاصل-1064209834.html

سبب الألم في اليدين والأصابع غير التهاب المفاصل

سبب الألم في اليدين والأصابع غير التهاب المفاصل

يُعتقد أن نحو 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع التهاب المفاصل أو حالات مشتركة مماثلة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T20:48+0000

2022-06-25T20:48+0000

2022-06-25T20:48+0000

الصحة

منوعات

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الآثار الرئيسية للحالة هي الألم والتهاب المفاصل - بما في ذلك اليدين والأصابع. ولكن مع وجود العديد من مشاكل المفاصل الأخرى، قد يكون من السهل الخلط بين أعراضها والتهاب المفاصل.أحد هذه الحالات التي يمكن الخلط بينها وبين التهاب المفاصل هي متلازمة النفق الرسغي.وفقا لـ Versus Arthritis (أكبر مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة لدعم المصابين بالتهاب المفاصل)، فإن "النفق الرسغي" من بين العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر على اليدين والمعصمين.متلازمة النفق الرسغي (ممر ضيق تحيط به العظام والأربطة في جانب راحة اليد) هي حالة تحدث عندما يتم فيها الضغط على العصب المتوسط أثناء مروره عبر المعصم، بحسب ما نقله موقع express البريطاني.يحدث هذا عندما يلتهب النفق الرسغي داخل معصمك، ونتيجة لذلك، تظهر الأعراض بشكل أساسي في اليد والأصابع. وتسبب متلازمة النفق الرسغي الشعور بالوخز، والتنميل، وأحيانًا الألم في اليد.وبحسب المؤسسة الخيرية "ستشعر عادة بحالة أسوأ في الإبهام والسبابة والأصابع الوسطى، ولكن في بعض الأحيان قد تشعر أن يدك بأكملها قد تأثرت (..) قد تشعر أيضا بألم يصعد عبر ذراعك إلى الكتف أو الرقبة. يمكن أن تؤثر الحالة على يدين واحدة فقط أو كلتيهما".الأعراض "تميل إلى أن تكون أسوأ في الليل" ولكن قد تلاحظها أيضا بعد الاستيقاظ.ومع ذلك، إذا تعرض العصب للضغط بشدة، فقد تظهر عليك أعراض على مدار اليوم. قد تشعر بضعف يدك، أو خدر الأصابع، أو كليهما. قد تسقط الأشياء وتجد أن الأنشطة التي تتطلب حركات أصابع جيدة، مثل أزرار الكتابة أو أزرار غلق وفك أزرار الملابس تصبح أكثر صعوبة.إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمتلازمة النفق الرسغي، يجب أن تحصل على موعد في عيادة طبيبك العام.يمكن أن تختفي متلازمة النفق الرسغي في غضون بضعة أسابيع أو أشهر. قد يساعد استخدام جبيرة أو حقنة الستيرويد. إذا لم تختف الأعراض، فإن إجراء عملية جراحية بسيطة لتخفيف الضغط في النفق الرسغي يمكن أن يحل المشكلة.

https://arabic.sputniknews.com/20201231/دراسة-العمل-لساعات-طويلة-على-الحاسوب-يهددك-بمتلازمة-خطيرة-1047673434.html

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