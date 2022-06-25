https://arabic.sputniknews.com/20220625/ستولتنبرغ-ناقشت-عروض-الانضمام-إلى-الناتو-من-السويد-وفنلندا-مع-أردوغان-1064188253.html
ستولتنبرغ: ناقشت عروض الانضمام إلى الناتو من السويد وفنلندا مع أردوغان
ستولتنبرغ: ناقشت عروض الانضمام إلى الناتو من السويد وفنلندا مع أردوغان
ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف في مكالمة هاتفية، حيث من... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:45+0000
2022-06-25T11:45+0000
2022-06-25T11:45+0000
العالم
الناتو
أخبار تركيا اليوم
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وكتب ستولتنبرغ على تويتر "مكالمة جيدة مع الرئيس رجب طيب أردوغان من حليفتنا القيمة تركيا لمناقشة طلبات فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي. اتفقنا على مواصلة المحادثات في بروكسل ومدريد الأسبوع المقبل".وفي 18 مايو/ أيار، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الناتو، متخليين عن عقود من الحياد بشأن تحول في الوضع الأمني في أوروبا. رفضت تركيا النظر في عروضهم، مستشهدة بدعم هلسنكي وستوكهولم الطويل الأمد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية وتهديدا لأمنها القومي.
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العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم
ستولتنبرغ: ناقشت عروض الانضمام إلى الناتو من السويد وفنلندا مع أردوغان
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ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف في مكالمة هاتفية، حيث من المقرر أن تستمر المحادثات بشأن هذه المسألة الأسبوع المقبل.
وكتب ستولتنبرغ على تويتر "مكالمة جيدة مع الرئيس رجب طيب أردوغان من حليفتنا القيمة تركيا لمناقشة طلبات فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي. اتفقنا على مواصلة المحادثات في بروكسل ومدريد الأسبوع المقبل".
وفي 18 مايو/ أيار، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الناتو، متخليين عن عقود من الحياد بشأن تحول في الوضع الأمني في أوروبا.
رفضت تركيا النظر في عروضهم، مستشهدة بدعم هلسنكي وستوكهولم الطويل الأمد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية وتهديدا لأمنها القومي.