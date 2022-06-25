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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220625/سفير-أستراليا-السابق-لدى-بولندا-الإعلام-الغربي-يخفي-جرائم-المسلحين-الأوكرانيين-1064176368.html
سفير أستراليا السابق لدى بولندا: الإعلام الغربي يخفي جرائم المسلحين الأوكرانيين
سفير أستراليا السابق لدى بولندا: الإعلام الغربي يخفي جرائم المسلحين الأوكرانيين
صرح السفير الأسترالي السابق في بولندا أنتوني كيفن، أن وسائل الإعلام الغربية المعروفة تتكتم بعناية على الجرائم العديدة التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون ضد... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T06:47+0000
2022-06-25T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال: "تقوم بنشر حجج دعائية كاذبة بأن أوكرانيا "تدافع عن نفسها ضد الهجمات الروسية". في الوقت نفسه، في دول مثل الولايات المتحدة، لا أحد يجادل في هذه الأطروحة، باستثناء عدد قليل من المنشورات التي تحاول نقل معلومات حقيقية".وشدد الخبير على أن "هدفهم كان تقديم روسيا على أنها معتدية قاسية وتحريض على الكراهية ضدها". ولخص الدبلوماسي السابق "أعتقد أن القوات الروسية تواصل الامتثال لاتفاقيات جنيف. ومن الواضح أن الجانب الأوكراني لا يفعل ذلك".وبحسب موقع "بوليت روس"، "تخفي وسائل الإعلام الأجنبية حقيقة أن معظم السكان المدنيين الأوكرانيين يموتون نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية. يستخدم المسلحون سكان البلاد كـ "درع بشري"، وبعد ذلك يتم نقل جميع التهم إلى روسيا".
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا

سفير أستراليا السابق لدى بولندا: الإعلام الغربي يخفي جرائم المسلحين الأوكرانيين

06:47 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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صرح السفير الأسترالي السابق في بولندا أنتوني كيفن، أن وسائل الإعلام الغربية المعروفة تتكتم بعناية على الجرائم العديدة التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون ضد المدنيين.
وقال: "تقوم بنشر حجج دعائية كاذبة بأن أوكرانيا "تدافع عن نفسها ضد الهجمات الروسية". في الوقت نفسه، في دول مثل الولايات المتحدة، لا أحد يجادل في هذه الأطروحة، باستثناء عدد قليل من المنشورات التي تحاول نقل معلومات حقيقية".

وأضاف كيفن: "إن الحقائق حول التدبير الذي نظمه نظام كييف للمذبحة المزعومة للمدنيين في بوتشا، التي ألقي باللوم فيها على روسيا، تم تشويهها بالكامل في الغرب، وتعمدت وسائل الإعلام الغربية المشاركة في هذه الكذبة".

وشدد الخبير على أن "هدفهم كان تقديم روسيا على أنها معتدية قاسية وتحريض على الكراهية ضدها". ولخص الدبلوماسي السابق "أعتقد أن القوات الروسية تواصل الامتثال لاتفاقيات جنيف. ومن الواضح أن الجانب الأوكراني لا يفعل ذلك".
وبحسب موقع "بوليت روس"، "تخفي وسائل الإعلام الأجنبية حقيقة أن معظم السكان المدنيين الأوكرانيين يموتون نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية. يستخدم المسلحون سكان البلاد كـ "درع بشري"، وبعد ذلك يتم نقل جميع التهم إلى روسيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:37 GMT
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