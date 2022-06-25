https://arabic.sputniknews.com/20220625/صحيفة-عبرية-إسرائيل-تسابق-الزمن-لتحقيق-خطوات-تطبيع-مع-السعودية-قبل-وصول-بايدن-1064209045.html

صحيفة عبرية: إسرائيل تسابق الزمن لتحقيق "خطوات تطبيع" مع السعودية قبل وصول بايدن

صحيفة عبرية: إسرائيل تسابق الزمن لتحقيق "خطوات تطبيع" مع السعودية قبل وصول بايدن

قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل تسابق الزمن للتوصل إلى تفاهمات مع السعودية بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T20:27+0000

2022-06-25T20:27+0000

2022-06-25T20:27+0000

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جو بايدن

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وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "على خلفية الزيارة، يجري سباق مع الزمن خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تطبيع مع السعودية، والهدف حل القضية حتى قبل وصول بايدن إلى الشرق الأوسط".وتابعت: "النظام الإسرائيلي بأكمله- من الجيش، إلى الموساد، ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية- يشارك في المساعي مع السعودية".وبحسب "يديعوت" تعتقد إسرائيل "أن هناك فرصة للتوصل إلى تفاهمات مع الرياض بشأن "إجراءات تطبيع صغيرة إلى متوسطة"، مثل السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالسفر في أجواء السعودية، والسماح للحجاج الإسرائيليين بالطيران إلى المملكة لأداء فريضة الحج".وأشارت إلى أنه "على أي حال، لا أحد يتوقع أن يكون هناك تطبيع كامل وإقامة علاقات مع السعودية قريبا".وقالت الصحيفة: "بالمناسبة، يدفع الأمريكيون أيضا من أجل موافقة سعودية على دمج إسرائيل في تحالف دفاعي إقليمي".كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس مؤخرا أن نظام الدفاع الجوي الإقليمي الذي أقيم في الشرق الأوسط أحبط محاولات إيرانية للإضرار بإسرائيل ودول أخرى.ومن المقرر أن يقلع الرئيس الأمريكي في 15 يوليو/تموز المقبل في رحلة مباشرة من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى السعودية، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد "الذي كان حتى الآن خصما للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة ولبايدن نفسه"، وفق الصحيفة.

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