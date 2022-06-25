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https://arabic.sputniknews.com/20220625/صحيفة-قرار-مفاجئ-من-ليفربول-بشأن-محمد-صلاح-قد-يقلب-الطاولة-1064181231.html
صحيفة: قرار مفاجئ من ليفربول بشأن محمد صلاح قد يقلب الطاولة
صحيفة: قرار مفاجئ من ليفربول بشأن محمد صلاح قد يقلب الطاولة
كشفت صحفية إنجليزية، أن إدارة ليفربول أعطت الضوء الأخضر للنجم المصري محمد صلاح للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكن حددت لذلك شرطا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:32+0000
2022-06-25T09:32+0000
رياضة
ليفربول
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ذكرت صحفية "ذا صن"، أن "ليفربول قد ينفذ صفقة البيع إذا حصل على عرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني".وأضافت أن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يراقب وضع صلاح.وأوضحت أن بطل أوروبا وإسبانيا سيكون قادرًا على تقديم عرضًا ضخمًا، رغم توتر العلاقات بين النجم المصري ولاعبي الفريق الملكي على خلفية تصريحات "مو" بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا.وأشارت إلى أنه رغم وجود رغبة من جانب ليفربول للإبقاء على النجم المصري، لكنه صلاح يتقاضى حاليا 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ويتمسك بالحصول على 400 ألف لتوقيع العقد الجديد.ولفتت إلى أن النادي الإنجليزي لا يريد تحطيم سقف الأجور في الفريق في ظل تمسك صلاح بالحصول على ضعف راتبه تقريبًا، مما يعني التفكير في الحل البديل وهو رحيل اللاعب حاليًا للاستفادة من القيمة المادية.ويتبقى في عقد محمد صلاح عام آخر أي لديه الإمكانية في الاستمرار حتى صيف 2023.يأتي ذلك تزامنا مع رحيل نجم الفريق السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ في صفقة وصلت قيمتها 41 مليون يورو.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/لاعب-ريال-مدريد-يكشف-كيف-سخر-زملاؤه-من-صلاح-قبل-وبعد-نهائي-دوري-الأبطال-فيديو-1063771889.html
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رياضة, ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار الدوري الإنجليزي

صحيفة: قرار مفاجئ من ليفربول بشأن محمد صلاح قد يقلب الطاولة

09:32 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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كشفت صحفية إنجليزية، أن إدارة ليفربول أعطت الضوء الأخضر للنجم المصري محمد صلاح للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكن حددت لذلك شرطا.
ذكرت صحفية "ذا صن"، أن "ليفربول قد ينفذ صفقة البيع إذا حصل على عرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني".
وأضافت أن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يراقب وضع صلاح.
وأوضحت أن بطل أوروبا وإسبانيا سيكون قادرًا على تقديم عرضًا ضخمًا، رغم توتر العلاقات بين النجم المصري ولاعبي الفريق الملكي على خلفية تصريحات "مو" بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا.
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
لاعب ريال مدريد يكشف كيف سخر زملاؤه من صلاح قبل وبعد نهائي دوري الأبطال... فيديو
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وأشارت إلى أنه رغم وجود رغبة من جانب ليفربول للإبقاء على النجم المصري، لكنه صلاح يتقاضى حاليا 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ويتمسك بالحصول على 400 ألف لتوقيع العقد الجديد.
ولفتت إلى أن النادي الإنجليزي لا يريد تحطيم سقف الأجور في الفريق في ظل تمسك صلاح بالحصول على ضعف راتبه تقريبًا، مما يعني التفكير في الحل البديل وهو رحيل اللاعب حاليًا للاستفادة من القيمة المادية.
ويتبقى في عقد محمد صلاح عام آخر أي لديه الإمكانية في الاستمرار حتى صيف 2023.
يأتي ذلك تزامنا مع رحيل نجم الفريق السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ في صفقة وصلت قيمتها 41 مليون يورو.
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