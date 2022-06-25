https://arabic.sputniknews.com/20220625/صربيا-تبحث-عن-بديل-للنفط-الروسي-بسبب-العقوبات-1064184876.html
صربيا تبحث عن بديل للنفط الروسي بسبب العقوبات
صربيا تبحث عن بديل للنفط الروسي بسبب العقوبات
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه يتعين على صربيا، بسبب العقوبات الغربية على استيراد النفط من روسيا، إيجاد بديل للنفط الروسي. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T10:59+0000
2022-06-25T10:59+0000
2022-06-25T10:59+0000
صربيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049162442_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f0a3dde69f462fdf84d9e5ab491bdd0a.jpg
خاطب رئيس الدولة، اليوم السبت، المواطنين من إدارته بحضور رئيسة الوزراء آنا برنابيتش.وقال: "مشكلة النفط معقدة للغاية. الآن صربيا تقترب من أدنى سعر للمنتجات النفطية في محطات الوقود في المنطقة. لكننا في وضع صعب للغاية، يوجد شركتان كبيرتان لا تستوردان الديزل والبنزين، لأنه غير مربح بالنسبة لهما، ولم يتبق سوى صناعة النفط الصربية (56.1% تملكها "غازبروم" و"غازبرونفت"). تعمل مصفاة النفط في بانشيفو بقدرة 100 %. إذا ظهرت أي صعوبات هناك، فسنواجه مشاكل".وأضاف: "المشكلة الكبيرة والاستراتيجية هي أنه يتعين علينا إيجاد حل وبديل للنفط الروسي، وحتى ذلك الحين نعمل على إنشاء مرافق تخزين جديدة، نجدها عند هياكل تجارية خاصة. نجد 200 ألف طن في شركة بريطانية، نسيت الاسم، أولاً وقبل كل شيء، الديزل. النفط، في الواقع، لا يمكن أن يأتي إلينا إلا عبر خط أنابيب النفط الأدرياتيكي (جاناف في كرواتيا)، وبدأوا يضغطون علينا بنفط من كركوك، ولأن الروس يمتلكون 56.1% من شركتنا الوطنية، بعض المنتجين يقولون إنهم لا يريدون التعاون معهم".
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049162442_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_e0be99c019bdccc16878858b170b72f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صربيا, اقتصاد
صربيا تبحث عن بديل للنفط الروسي بسبب العقوبات
تابعنا عبر
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه يتعين على صربيا، بسبب العقوبات الغربية على استيراد النفط من روسيا، إيجاد بديل للنفط الروسي.
خاطب رئيس الدولة، اليوم السبت، المواطنين من إدارته بحضور رئيسة الوزراء آنا برنابيتش.
وقال: "مشكلة النفط معقدة للغاية. الآن صربيا تقترب من أدنى سعر للمنتجات النفطية في محطات الوقود في المنطقة. لكننا في وضع صعب للغاية، يوجد شركتان كبيرتان لا تستوردان الديزل والبنزين، لأنه غير مربح بالنسبة لهما، ولم يتبق سوى صناعة النفط الصربية (56.1% تملكها "غازبروم" و"غازبرونفت"). تعمل مصفاة النفط في بانشيفو بقدرة 100 %. إذا ظهرت أي صعوبات هناك، فسنواجه مشاكل".
وأضاف: "المشكلة الكبيرة والاستراتيجية هي أنه يتعين علينا إيجاد حل وبديل للنفط الروسي، وحتى ذلك الحين نعمل على إنشاء مرافق تخزين جديدة، نجدها عند هياكل تجارية خاصة. نجد 200 ألف طن في شركة بريطانية، نسيت الاسم، أولاً وقبل كل شيء، الديزل. النفط، في الواقع، لا يمكن أن يأتي إلينا إلا عبر خط أنابيب النفط الأدرياتيكي (جاناف في كرواتيا)، وبدأوا يضغطون علينا بنفط من كركوك، ولأن الروس يمتلكون 56.1% من شركتنا الوطنية، بعض المنتجين يقولون إنهم لا يريدون التعاون معهم".