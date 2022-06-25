عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220625/ضبط-نحو-400-كلب-قبل-وصولها-مهرجان-لحوم-الكلاب-في-الصين-فيديو-1064211673.html
ضبط نحو 400 كلب قبل وصولها مهرجان لحوم الكلاب في الصين… فيديو
ضبط نحو 400 كلب قبل وصولها مهرجان لحوم الكلاب في الصين… فيديو
استطاع متطوعون إنقاذ مئات الكلاب التي كانت محملة داخل شاحنة في طريقها لأحد المذابح الخاصة بمهرجان لحوم الكلاب في الصين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:48+0000
2022-06-25T21:48+0000
منوعات
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1047620761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef5da927faa47c48c9492a041ba65427.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن متطوعين تمكنوا من إيقاف الشاحنة التي كانت تقل 386 كلبا خلال توجهها إلى مذبح خاص بالكلاب جنوبي الصين.وكانت الكلاب التي تم ضبطها في طريقها للذبح حيث تستخدم لحومها للمشاركة في مهرجان "يولين" المخصص لتناول لحوم الكلاب.ولفتت الصحيفة إلى أن المهرجان الذي يقام بصورة سنوية منذ سنوات أثار انتقادات واسعة.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد تفاصيل عن عملية نقل الكلاب وعن المهرجان الخاص بتناول لحومها.
https://arabic.sputniknews.com/20200622/مهرجان-لحوم-الكلاب-يتحدى-فيروس-كورونا-في-الصين-1045798940.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1047620761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc99dc88d28c2912eaf6536d768bbf91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصين

ضبط نحو 400 كلب قبل وصولها مهرجان لحوم الكلاب في الصين… فيديو

21:48 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصوركلاب الهاسكي في قرية "روزسكايا ألاسكا" في منطقة موسكو.
كلاب الهاسكي في قرية روزسكايا ألاسكا في منطقة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
استطاع متطوعون إنقاذ مئات الكلاب التي كانت محملة داخل شاحنة في طريقها لأحد المذابح الخاصة بمهرجان لحوم الكلاب في الصين.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن متطوعين تمكنوا من إيقاف الشاحنة التي كانت تقل 386 كلبا خلال توجهها إلى مذبح خاص بالكلاب جنوبي الصين.
وكانت الكلاب التي تم ضبطها في طريقها للذبح حيث تستخدم لحومها للمشاركة في مهرجان "يولين" المخصص لتناول لحوم الكلاب.
ولفتت الصحيفة إلى أن المهرجان الذي يقام بصورة سنوية منذ سنوات أثار انتقادات واسعة.
كلاب في قارب بالقرب من منزل غمرته المياه نتيجة الفياضان الناجم عن ارتفاع منسوب نهر يامونا في الله آباد، 21 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2020
مهرجان "لحوم الكلاب" يتحدى فيروس كورونا في الصين... صور
22 يونيو 2020, 22:05 GMT
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد تفاصيل عن عملية نقل الكلاب وعن المهرجان الخاص بتناول لحومها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала