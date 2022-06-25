https://arabic.sputniknews.com/20220625/ضبط-نحو-400-كلب-قبل-وصولها-مهرجان-لحوم-الكلاب-في-الصين-فيديو-1064211673.html
ضبط نحو 400 كلب قبل وصولها مهرجان لحوم الكلاب في الصين… فيديو
ضبط نحو 400 كلب قبل وصولها مهرجان لحوم الكلاب في الصين… فيديو
استطاع متطوعون إنقاذ مئات الكلاب التي كانت محملة داخل شاحنة في طريقها لأحد المذابح الخاصة بمهرجان لحوم الكلاب في الصين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:48+0000
2022-06-25T21:48+0000
2022-06-25T21:48+0000
منوعات
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1047620761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef5da927faa47c48c9492a041ba65427.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن متطوعين تمكنوا من إيقاف الشاحنة التي كانت تقل 386 كلبا خلال توجهها إلى مذبح خاص بالكلاب جنوبي الصين.وكانت الكلاب التي تم ضبطها في طريقها للذبح حيث تستخدم لحومها للمشاركة في مهرجان "يولين" المخصص لتناول لحوم الكلاب.ولفتت الصحيفة إلى أن المهرجان الذي يقام بصورة سنوية منذ سنوات أثار انتقادات واسعة.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد تفاصيل عن عملية نقل الكلاب وعن المهرجان الخاص بتناول لحومها.
https://arabic.sputniknews.com/20200622/مهرجان-لحوم-الكلاب-يتحدى-فيروس-كورونا-في-الصين-1045798940.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1047620761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc99dc88d28c2912eaf6536d768bbf91.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
ضبط نحو 400 كلب قبل وصولها مهرجان لحوم الكلاب في الصين… فيديو
تابعنا عبر
استطاع متطوعون إنقاذ مئات الكلاب التي كانت محملة داخل شاحنة في طريقها لأحد المذابح الخاصة بمهرجان لحوم الكلاب في الصين.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن متطوعين تمكنوا من إيقاف الشاحنة التي كانت تقل 386 كلبا خلال توجهها إلى مذبح خاص بالكلاب
جنوبي الصين.
وكانت الكلاب التي تم ضبطها في طريقها للذبح حيث تستخدم لحومها
للمشاركة في مهرجان "يولين" المخصص لتناول لحوم الكلاب.
ولفتت الصحيفة إلى أن المهرجان الذي يقام بصورة سنوية منذ سنوات أثار انتقادات واسعة.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد تفاصيل عن عملية نقل الكلاب وعن المهرجان الخاص بتناول لحومها
.