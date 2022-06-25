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عاصفة بحرية تخلف أضرارا بشرية ومادية في الساحل السوري
عاصفة بحرية تخلف أضرارا بشرية ومادية في الساحل السوري
كشفت المديرية السورية العامة للموانئ عن أن "العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية اليوم السبت، تسببت بوفاة صياد، وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين،... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:05+0000
2022-06-25T11:05+0000
أخبار سوريا اليوم
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قال مدير عام الموانئ في وزارة النقل السورية، العميد المهندس البحري سامر قبرصلي، إنه قد تم العثور، حوالي الساعة الخامسة والنصف، على شخص متوفى عند موقع رأس ابن هانئ باللاذقية، كما تم إنقاذ شخصين كانا يصطادان، وانتشال مركب غارق لمنع إعاقة حركة الملاحة"، حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء "سانا".وصرح قبرصلي أن "زورقاً غرق في مرفأ اللاذقية وتم إنقاذ 6 بحارة كانوا على متنه"، مشيراً إلى "حدوث أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط".وأهابت المديرية العامة للموانئ جميع المواطنين والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بسلامة وأمن العاملين في الموانئ السورية دون التأكد من صحتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/تزايد-عمليات-قتل-النساء-في-مخيم-تحت-سيطرة-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1064167358.html
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أخبار سوريا اليوم

عاصفة بحرية تخلف أضرارا بشرية ومادية في الساحل السوري

11:05 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanميناء اللاذقية - سوريا
ميناء اللاذقية - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
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كشفت المديرية السورية العامة للموانئ عن أن "العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية اليوم السبت، تسببت بوفاة صياد، وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين، ومنشآت الاصطياف السياحية الشاطئية".
قال مدير عام الموانئ في وزارة النقل السورية، العميد المهندس البحري سامر قبرصلي، إنه قد تم العثور، حوالي الساعة الخامسة والنصف، على شخص متوفى عند موقع رأس ابن هانئ باللاذقية، كما تم إنقاذ شخصين كانا يصطادان، وانتشال مركب غارق لمنع إعاقة حركة الملاحة"، حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء "سانا".
وصرح قبرصلي أن "زورقاً غرق في مرفأ اللاذقية وتم إنقاذ 6 بحارة كانوا على متنه"، مشيراً إلى "حدوث أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط".
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أمس, 16:38 GMT

حدث جنوح لعدد من الزوارق البحرية المركونة في كل من جبلة وبانياس وطرطوس والأضرار اقتصرت على الماديات لافتاً إلى أن كوادر الموانئ في استعداد دائم على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم في حال حدوث أي طارئ.

وأهابت المديرية العامة للموانئ جميع المواطنين والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بسلامة وأمن العاملين في الموانئ السورية دون التأكد من صحتها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:13 GMT
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