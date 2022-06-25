https://arabic.sputniknews.com/20220625/عاصفة-بحرية-تخلف-أضرارا-بشرية-ومادية-في-الساحل-السوري-1064184511.html
عاصفة بحرية تخلف أضرارا بشرية ومادية في الساحل السوري
عاصفة بحرية تخلف أضرارا بشرية ومادية في الساحل السوري
كشفت المديرية السورية العامة للموانئ عن أن "العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية اليوم السبت، تسببت بوفاة صياد، وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين،... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:05+0000
2022-06-25T11:05+0000
2022-06-25T11:05+0000
أخبار سوريا اليوم
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قال مدير عام الموانئ في وزارة النقل السورية، العميد المهندس البحري سامر قبرصلي، إنه قد تم العثور، حوالي الساعة الخامسة والنصف، على شخص متوفى عند موقع رأس ابن هانئ باللاذقية، كما تم إنقاذ شخصين كانا يصطادان، وانتشال مركب غارق لمنع إعاقة حركة الملاحة"، حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء "سانا".وصرح قبرصلي أن "زورقاً غرق في مرفأ اللاذقية وتم إنقاذ 6 بحارة كانوا على متنه"، مشيراً إلى "حدوث أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط".وأهابت المديرية العامة للموانئ جميع المواطنين والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بسلامة وأمن العاملين في الموانئ السورية دون التأكد من صحتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/تزايد-عمليات-قتل-النساء-في-مخيم-تحت-سيطرة-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1064167358.html
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أخبار سوريا اليوم
عاصفة بحرية تخلف أضرارا بشرية ومادية في الساحل السوري
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كشفت المديرية السورية العامة للموانئ عن أن "العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية اليوم السبت، تسببت بوفاة صياد، وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين، ومنشآت الاصطياف السياحية الشاطئية".
قال مدير عام الموانئ في وزارة النقل السورية، العميد المهندس البحري سامر قبرصلي، إنه قد تم العثور، حوالي الساعة الخامسة والنصف، على شخص متوفى عند موقع رأس ابن هانئ باللاذقية، كما تم إنقاذ شخصين كانا يصطادان، وانتشال مركب غارق لمنع إعاقة حركة الملاحة"، حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء "سانا
".
وصرح قبرصلي أن "زورقاً غرق في مرفأ اللاذقية وتم إنقاذ 6 بحارة كانوا على متنه"، مشيراً إلى "حدوث أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط".
حدث جنوح لعدد من الزوارق البحرية المركونة في كل من جبلة وبانياس وطرطوس والأضرار اقتصرت على الماديات لافتاً إلى أن كوادر الموانئ في استعداد دائم على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم في حال حدوث أي طارئ.
وأهابت المديرية العامة للموانئ جميع المواطنين والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بسلامة وأمن العاملين في الموانئ السورية
دون التأكد من صحتها.