https://arabic.sputniknews.com/20220625/غوتيريش-قد-يكون-عام-2023-أسوأ-الأعوام-في-المجاعات-34-دولة-على-شفا-المجاعة-1064179499.html
غوتيريش: قد يكون عام 2023 أسوأ الأعوام في المجاعات... 34 دولة على شفا المجاعة
غوتيريش: قد يكون عام 2023 أسوأ الأعوام في المجاعات... 34 دولة على شفا المجاعة
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو، غوتيريش، تخوفه من أن يتحول العام المقبل 2023 إلى أسوأ الأعوام على مستوى العالم بسبب المجاعات المتعددة في بلدان كثيرة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T08:45+0000
2022-06-25T08:45+0000
2022-06-25T08:45+0000
الجوع
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
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ووفقا لما نشره غوتيريش في "تويتر"، توقع أن تشهد مناطق متعددة من العالم مجاعات، يعاني منها ملايين الأشخاص.وقال: "نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة، أدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى تفاقمها بعد كورونا واضطرابات المناخ".وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن هناك حاجة إلى "قيادة سياسية وقيادة قوية للقطاع الخاص من أجل استجابة منسقة متعددة الأطراف"، مشددا: "لا يمكننا قبول الجوع الجماعي والمجاعة في القرن الحادي والعشرين".يشار إلى أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي، يؤكد تعرض أكثر من 460 ألف شخص في الصومال واليمن وجنوب السودان لظروف المجاعة، وهذه هي مرحلة ما قبل الإعلان عن حدوث مجاعة في منطقة ما.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجوع, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش
غوتيريش: قد يكون عام 2023 أسوأ الأعوام في المجاعات... 34 دولة على شفا المجاعة
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أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو، غوتيريش، تخوفه من أن يتحول العام المقبل 2023 إلى أسوأ الأعوام على مستوى العالم بسبب المجاعات المتعددة في بلدان كثيرة.
ووفقا لما نشره غوتيريش في "تويتر"، توقع أن تشهد مناطق متعددة من العالم مجاعات
، يعاني منها ملايين الأشخاص.
وقال: "نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة، أدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى تفاقمها بعد كورونا واضطرابات المناخ".
وتابع "هناك خطر حقيقي من إعلان مجاعات متعددة هذا العام"، لافتا إلى أن "عام 2023 قد يكون الأسوأ".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن هناك حاجة إلى "قيادة سياسية وقيادة قوية للقطاع الخاص من أجل استجابة منسقة متعددة الأطراف"، مشددا: "لا يمكننا قبول الجوع الجماعي والمجاعة في القرن الحادي والعشرين".
وقال: "ملايين الأشخاص في 34 دولة على شفا المجاعة"، داعيا إلى "اجتماع على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي يقوم باتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع".
يشار إلى أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي، يؤكد تعرض أكثر من 460 ألف شخص في الصومال واليمن وجنوب السودان
لظروف المجاعة، وهذه هي مرحلة ما قبل الإعلان عن حدوث مجاعة في منطقة ما.