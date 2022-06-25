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https://arabic.sputniknews.com/20220625/فايزر-تطلب-موافقة-الحكومة-اليابانية-على-الحقن-المعززة-للأطفال-بين-5-و11-عاما-1064187707.html
فايزر تطلب موافقة الحكومة اليابانية على الحقن المعززة للأطفال بين 5 و11 عاما
فايزر تطلب موافقة الحكومة اليابانية على الحقن المعززة للأطفال بين 5 و11 عاما
طلبت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" من الحكومة اليابانية الموافقة على الحقن المعززة للأطفال. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:38+0000
2022-06-25T11:38+0000
فيروس كورونا
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ووفقا لوكالة كيودو اليابانية، فقد تقدمت فايزر، الأربعاء الماضي، بطلب إلى وزارة الصحة اليابانية للموافقة على حقن كوفيد 19، المعززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.وبينما يتم إعطاء لقاحات اللقاح الثالثة على نطاق واسع للبالغين في اليابان، يُسمح للأطفال في هذه الفئة العمرية حاليًا بتلقي ما يصل إلى جرعتين فقط.وفقًا لبيانات التجارب السريرية لشركة فايزر التي تم إصدارها في أبريل/ نيسان الماضي، فقد زادت جرعاتها المعززة من كمية الأجسام المضادة المعادلة، والتي تحد من أنشطة الفيروس، ستة أضعاف عند إعطائها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا بعد حوالي ستة أشهر من اللقاحات الثانية.وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد وافقت على حقن فايزر المعززة للأطفال في هذه الفئة العمرية، وذلك في شهر مايو/أيار الماضي.
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فيروس كورونا

فايزر تطلب موافقة الحكومة اليابانية على الحقن المعززة للأطفال بين 5 و11 عاما

11:38 GMT 25.06.2022
© Issei Katoشابات ترتدي زي الكيمونو التقليدي وكمامات يغادرن احتفالهم "بلوغ سن الرشد" (سن العشرين) في يوكوهاما أرينا، وسط إعلان الحكومة حالة الطوارئ الثانية في العاصمة وبعض المحافظات بسبب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان 11 يناير 2021.
شابات ترتدي زي الكيمونو التقليدي وكمامات يغادرن احتفالهم بلوغ سن الرشد (سن العشرين) في يوكوهاما أرينا، وسط إعلان الحكومة حالة الطوارئ الثانية في العاصمة وبعض المحافظات بسبب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان 11 يناير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Issei Kato
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طلبت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" من الحكومة اليابانية الموافقة على الحقن المعززة للأطفال.
ووفقا لوكالة كيودو اليابانية، فقد تقدمت فايزر، الأربعاء الماضي، بطلب إلى وزارة الصحة اليابانية للموافقة على حقن كوفيد 19، المعززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.
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وبينما يتم إعطاء لقاحات اللقاح الثالثة على نطاق واسع للبالغين في اليابان، يُسمح للأطفال في هذه الفئة العمرية حاليًا بتلقي ما يصل إلى جرعتين فقط.
وفقًا لبيانات التجارب السريرية لشركة فايزر التي تم إصدارها في أبريل/ نيسان الماضي، فقد زادت جرعاتها المعززة من كمية الأجسام المضادة المعادلة، والتي تحد من أنشطة الفيروس، ستة أضعاف عند إعطائها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا بعد حوالي ستة أشهر من اللقاحات الثانية.

وبينما أكدت الشركة إنها طورت تلك اللقاحات، لتكون أكثر فعالية ضد متغير أوميكرون، فقد لفتت إلى أنه لم يتم تحديد مشكلات تتعلق بالسلامة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد وافقت على حقن فايزر المعززة للأطفال في هذه الفئة العمرية، وذلك في شهر مايو/أيار الماضي.
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