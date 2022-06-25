https://arabic.sputniknews.com/20220625/فايزر-تطلب-موافقة-الحكومة-اليابانية-على-الحقن-المعززة-للأطفال-بين-5-و11-عاما-1064187707.html

فايزر تطلب موافقة الحكومة اليابانية على الحقن المعززة للأطفال بين 5 و11 عاما

فايزر تطلب موافقة الحكومة اليابانية على الحقن المعززة للأطفال بين 5 و11 عاما

طلبت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" من الحكومة اليابانية الموافقة على الحقن المعززة للأطفال. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T11:38+0000

2022-06-25T11:38+0000

2022-06-25T11:38+0000

فيروس كورونا

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ووفقا لوكالة كيودو اليابانية، فقد تقدمت فايزر، الأربعاء الماضي، بطلب إلى وزارة الصحة اليابانية للموافقة على حقن كوفيد 19، المعززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.وبينما يتم إعطاء لقاحات اللقاح الثالثة على نطاق واسع للبالغين في اليابان، يُسمح للأطفال في هذه الفئة العمرية حاليًا بتلقي ما يصل إلى جرعتين فقط.وفقًا لبيانات التجارب السريرية لشركة فايزر التي تم إصدارها في أبريل/ نيسان الماضي، فقد زادت جرعاتها المعززة من كمية الأجسام المضادة المعادلة، والتي تحد من أنشطة الفيروس، ستة أضعاف عند إعطائها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا بعد حوالي ستة أشهر من اللقاحات الثانية.وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد وافقت على حقن فايزر المعززة للأطفال في هذه الفئة العمرية، وذلك في شهر مايو/أيار الماضي.

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فيروس كورونا