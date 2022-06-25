https://arabic.sputniknews.com/20220625/فرحة-عارمة-في-مصر-بعد-جمع-2-مليون-دولار-لشراء-حقنة-واحدة-لطفلة-مريضة-فيديو-1064183324.html

فرحة عارمة في مصر بعد جمع 2 مليون دولار لشراء حقنة واحدة لطفلة مريضة... فيديو

فرحة عارمة في مصر بعد جمع 2 مليون دولار لشراء حقنة واحدة لطفلة مريضة... فيديو

عمت مصر فرحة عارمة، خلال الساعات الماضية، بعد نجاح حملة شعبية شارك فيها نجوم المجتمع لجمع أكثر من مليوني دولار أمريكي تكلفة علاج الطفلة رقية التي تعاني من مرض... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T10:22+0000

2022-06-25T10:22+0000

2022-06-25T10:23+0000

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الطفلة رقية عمرها عام و11 شهرا، تحتاج على عجل، للعلاج من مرض يؤدي إلى شلل تام أو الموت إذا لم يتم أخذ الحقنة قبل أن تبلغ عامين من عمرها، وهو Spinal Muscular Atrophy المعروف عربيا باسم ضمور العضلات الشوكي.وأمس الجمعة، تمكن المصريون من جمع 40 مليون جنيه، تعادل مليونين و125 ألف دولار، ثمنا لحقنة واحدة من لقاح Zolgensma الأغلى في العالم.وقامت مجموعة من الشبان والشابات بالحث الجماهيري على مواقع التواصل على التبرع، ولو بجنيهات معدودات لعلاج رقية، وانضم للحملة رجال الأعمال ورياضيون وفنانون، فلبى النداء آلاف، إلى درجة جمعوا معها 10 ملايين جنيه بأول 3 أيام.وأثارت الواقعة تعاطف الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وما شحن الرغبة أكثر بالتبرع، هو إلغاء طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة في جامعة القاهرة، لحفل تخرجهم والتبرع بقيمته المادية لحساب تم فتحه وأشرفت عليه وزارة التضامن الاجتماعي، بإتاحة "كود" فوري رقمه 92181 ليتبرع فيه أي شخص يتبضع من أي محل أو سوبر ماركت. ووصل المبلغ الخميس الماضي إلى 32 مليونا و500 ألف جنيه، وفقا لما ذكرته أم الطفلة في مقابلة تلفزيونية.وبعد مرورو ساعات على تلك المقابلة، علم والدا رقية باكتمال المبلغ المطلوب للحقنة، التي يجب أن تحصل عليها الطفلة قبل أسبوع تقريبا من بلوغها عامين من العمر.وفي حالة الطفلة رقية يجب أن تحصل على العلاج في 5 أو 6 يوليو المقبل لأنها ولدت يوم 13 يوليو.وفي السياق، كشف والد الطفلة رقية لوسائل إعلام مصرية أنه جرى جمع مبلغ أكثر من المطلوب قائلًا: "جمعنا مبلغ 45 مليون جنيه، أي بزيادة 5 ملايين جنيه عن المبلغ المطلوب".وأكد أن المبالغ الإضافية سيتم إعادة توجيهها لدعم حالات أخرى مثل رقية.

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منوعات, مصر, مجتمع