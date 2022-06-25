https://arabic.sputniknews.com/20220625/قديروف-يعلن-إجلاء-جميع-المدنيين-من-أقبية-مصنع-آزوت-وتحرير-مرافق-حيوية-1064198181.html

قديروف يعلن إجلاء جميع المدنيين من أقبية مصنع آزوت وتحرير مرافق حيوية

قديروف يعلن إجلاء جميع المدنيين من أقبية مصنع آزوت وتحرير مرافق حيوية

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إنه قد "تم سحب جميع المدنيين من أقبية مصنع آزوت في سيفيرودونتسك، وفي منطقة مطار سيفيرودونتسك، كما تم تحرير قرية... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T15:58+0000

2022-06-25T15:58+0000

2022-06-25T15:58+0000

جمهورية لوغانسك الشعبية

روسيا

رصد عسكري

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وقال رمضان قديروف عبر حسابه على "تلغرام"، اليوم السبت: "تخضع كامل الأراضي الواقعة شرق نهر دونيتس الشمالي لسيطرة القوات الحليفة، وهي القطاع السكني، والمنطقة الصناعية لمدينة سيفيرودونيتسك، بما في ذلك مصنع آزوت (تم إخراج جميع المدنيين الذين استخدمتهم القوات الأوكرانية كدروع بشرية في الأقبية)، ومطار سيفيرودونتسك، وقرية بوروفسكوي".وأضاف أنه "بعد تقهقر عناصر عصابات النازيين، تركوا خلفهم ألغامًا، فهم لا يهتمون إذا ما داس عليهم مدني أو طفل، ولكن خبراء المتفجرات يفككون الألغام، لم تنجح أي من الفخاخ".وأشار قديروف إلى أنه مع ظهور مهمة قتالية جديدة، تبدأ الوحدات الروسية في التدريب والتخطيط التكتيكي في المستقبل القريب، حيث سيبدأ المقاتلون في تحرير مدينة ليسيتشانسك من "الزمرة النازية".وقال الضابط في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت في 25 حزيران/يونيو، إن "الكتائب الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية الحليفة تقاتل داخل المناطق السكنية في مدينة ليسيتشانسك".وأوضح ماروتشكو: "دخلت الكتائب الشعبية مع القوات الروسية الحليفة مدينة ليسيتشانسك، والآن القتال يدور بالفعل داخل المناطق السكنية".وأردف ماروتشكو: "في الوقت الحالي، تم تحرير المنجم الواقع على أراضي مدينة ليسيتشانسك، ودخلت وحداتنا أيضًا ما يسمى مصنع الجيلاتين".

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جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, رصد عسكري