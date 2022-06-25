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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220625/قديروف-يعلن-تحرير-800-مدني-وإخراجهم-من-مصنع-آزوت-في-سيفيرودونيتسك-فيديو-1064187287.html
قديروف يعلن تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك... فيديو
قديروف يعلن تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك... فيديو
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في منطقة سيفيرودونيتسك. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:32+0000
2022-06-25T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال قديروف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تحرير المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار بالكامل".وأضاف: "إطلاق سرح 800 مدني وإخراجهم من أراضي مصنع آزوت".وتابع: "يجري الآن تطهير مطار سيفيرودونيتسك من فلول العصابات والسيطرة عليه".يُذكر أنه أثناء عمليات تحرير مدينة سيفيرودونيتسك، قام الجيش الروسي والقوات المتحالفة من جمهورية لوغانسك بحصار مقاتلي الكتائب القومية الأوكرانية المتطرفة في مصنع أزوت.وكان وزير الدفاع الروسي أعلن، في 7 حزيران/يونيو الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/خبير-السيطرة-على-سيفيرودونيتسك-سيجبر-آلاف-الجنود-الأوكرانيين-على-الاستسلام--1063480759.html
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قديروف يعلن تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك... فيديو

11:32 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الشيشان رمضان قاديروف
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في منطقة سيفيرودونيتسك.
وقال قديروف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تحرير المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار بالكامل".
وأضاف: "إطلاق سرح 800 مدني وإخراجهم من أراضي مصنع آزوت".

وتابع: "يجري الآن تطهير مطار سيفيرودونيتسك من فلول العصابات والسيطرة عليه".

يُذكر أنه أثناء عمليات تحرير مدينة سيفيرودونيتسك، قام الجيش الروسي والقوات المتحالفة من جمهورية لوغانسك بحصار مقاتلي الكتائب القومية الأوكرانية المتطرفة في مصنع أزوت.
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
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وكان وزير الدفاع الروسي أعلن، في 7 حزيران/يونيو الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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