https://arabic.sputniknews.com/20220625/قرقاش-يعلق-مجددا-على-الصراع-في-أوكرانيا-ويكشف-موقف-الإمارات-من-هذه-الأزمة-1064183846.html

قرقاش يعلق مجددا على الصراع في أوكرانيا ويكشف موقف الإمارات من هذه الأزمة

قرقاش يعلق مجددا على الصراع في أوكرانيا ويكشف موقف الإمارات من هذه الأزمة

كشف المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، مجددا، اليوم السبت، موقف بلاده من الأزمة والصراع في أوكرانيا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T10:34+0000

2022-06-25T10:34+0000

2022-06-25T10:34+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر": "مواقف دولة الإمارات تحكمها المبادئ والقيم ولا تنجر وراء المزايدات والانفعالات وسياسة المحاور، وهذا ما ينطبق على موقفنا من الحرب في أوكرانيا والذي يستند إلى القانون الدولي ورفض استخدام القوة واحترام سيادة الدول وحل الخلافات عبر المسار السياسي والدبلوماسي".وأضاف: "الإمارات ليست في وارد التحول عن مواقفها المبدئية وإيمانها بضرورة الاحتكام إلى القوانين وتغليب الحكمة والحوار لإيجاد تسويات سياسية للصراعات والنزاعات الدولية، فنحن نعيش في منطقة لطالما عانت من العنف وندرك معانيه وتأثيراته وانعكاساته السلبية على كافة أوجه الحياة".وتتواصل منذ يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بـ"حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة والقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.وابتداء من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية الأوكرانية، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس، كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم