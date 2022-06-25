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https://arabic.sputniknews.com/20220625/لوفتهانزا-الألمانية-لا-تتوقع-العودة-إلى-الوضع-الطبيعي-قبل-عام-2023-1064183098.html
لوفتهانزا الألمانية لا تتوقع العودة إلى الوضع الطبيعي قبل عام 2023
لوفتهانزا الألمانية لا تتوقع العودة إلى الوضع الطبيعي قبل عام 2023
قال عضو مجلس إدارة شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا ديتليف كايزير، في مقابلة اليوم السبت، إن شركة لوفتهانزا لا تتوقع عودة عمليات رحلاتها إلى طبيعتها قبل عام... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T10:15+0000
2022-06-25T10:15+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وقال كايزير لصحيفة "فيلت، اليومية: "لسوء الحظ، لا يمكننا بشكل واقعي أن نتوقع فترة راحة هذا الصيف"، مضيفا: "نعتقد أن الوضع سيعود إلى طبيعته بشكل عام في عام 2023".وأضاف كايزير أن جائحة كورونا أثرت على عمليات شركات الطيران على مستوى العالم، ليس فقط في ألمانيا، وأن الطريقة الوحيدة للتعامل مع المشكلة هي إيقاف المزيد من الرحلات الجوية.بالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة الأوكرانية في "تحول الحركة الجوية غربا"، مما يضع "عبئا إضافيا" على شركة الطيران، كما قال كايزير.
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العالم, أخبار ألمانيا

لوفتهانزا الألمانية لا تتوقع العودة إلى الوضع الطبيعي قبل عام 2023

10:15 GMT 25.06.2022
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قال عضو مجلس إدارة شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا ديتليف كايزير، في مقابلة اليوم السبت، إن شركة لوفتهانزا لا تتوقع عودة عمليات رحلاتها إلى طبيعتها قبل عام 2023 بسبب كورونا والأزمة الأوكرانية.
وقال كايزير لصحيفة "فيلت، اليومية: "لسوء الحظ، لا يمكننا بشكل واقعي أن نتوقع فترة راحة هذا الصيف"، مضيفا: "نعتقد أن الوضع سيعود إلى طبيعته بشكل عام في عام 2023".
وأضاف كايزير أن جائحة كورونا أثرت على عمليات شركات الطيران على مستوى العالم، ليس فقط في ألمانيا، وأن الطريقة الوحيدة للتعامل مع المشكلة هي إيقاف المزيد من الرحلات الجوية.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة الأوكرانية في "تحول الحركة الجوية غربا"، مما يضع "عبئا إضافيا" على شركة الطيران، كما قال كايزير.
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