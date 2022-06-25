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https://arabic.sputniknews.com/20220625/ما-هي-عواقب-الاستحمام-بالماء-البارد-على-الجسم-1064194121.html
ما هي عواقب الاستحمام بالماء البارد على الجسم
ما هي عواقب الاستحمام بالماء البارد على الجسم
أوضح دكتور العلوم الطبية بافيل فوروبيوف ما الذي سيحدث للجسم بعد الاستحمام بماء بارد. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T14:02+0000
2022-06-25T14:02+0000
مجتمع
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وأشار الاختصاصي إلى أن الاستحمام بماء بارد يسهم في تكوين خلايا المناعة وبالتالي تعزيز الحماية ضد الالتهابات.وقال لـ"Ura.ru": "الشخص لديه ما يسمى بـ دوران الأوعية الدقيقة الشعرية. فهي تتوسع، ثم تضيق، ثم تتوسع مرة أخرى، وفي نفس الوقت، يتم تحفيز الخلايا المسؤولة عن المناعة.وأوضح أن هذه العمليات ترتبط ببعضها البعض. وقد تؤدي إلى التصلب في الشرايين، ناهيك عن أمراض عدة مثل التهابات الجهاز التنفسي.وأضاف أنه يمكن إجراء التقسية في المنزل باستخدام دش متباين. يمكنك أيضًا غسل قدميك بالماء المثلج في المساء. وحذر الطبيب في الوقت نفسه من أن التعرض المطول للماء البارد يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكلى.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/دراسة-جديدة-تعطي-نتائج-غير-متوقعة-عن-فائدة-كثرة-البيض-1064188709.html
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ما هي عواقب الاستحمام بالماء البارد على الجسم

14:02 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Ilya Naimushin / الذهاب إلى بنك الصورأهالي كراسنويارسك الروسية أثناء فعالية لتسجيل رقما قياسيا لأكبر حمام جماعي بارد، 29 فبراير 2020
أهالي كراسنويارسك الروسية أثناء فعالية لتسجيل رقما قياسيا لأكبر حمام جماعي بارد، 29 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Ilya Naimushin
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أوضح دكتور العلوم الطبية بافيل فوروبيوف ما الذي سيحدث للجسم بعد الاستحمام بماء بارد.
وأشار الاختصاصي إلى أن الاستحمام بماء بارد يسهم في تكوين خلايا المناعة وبالتالي تعزيز الحماية ضد الالتهابات.
وقال لـ"Ura.ru": "الشخص لديه ما يسمى بـ دوران الأوعية الدقيقة الشعرية. فهي تتوسع، ثم تضيق، ثم تتوسع مرة أخرى، وفي نفس الوقت، يتم تحفيز الخلايا المسؤولة عن المناعة.
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وأوضح أن هذه العمليات ترتبط ببعضها البعض. وقد تؤدي إلى التصلب في الشرايين، ناهيك عن أمراض عدة مثل التهابات الجهاز التنفسي.
وأضاف أنه يمكن إجراء التقسية في المنزل باستخدام دش متباين. يمكنك أيضًا غسل قدميك بالماء المثلج في المساء. وحذر الطبيب في الوقت نفسه من أن التعرض المطول للماء البارد يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكلى.
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