https://arabic.sputniknews.com/20220625/محمد-بن-سلمان-والكاظمي-يؤكدان-دور-العراق-في-تقريب-وجهات-النظر-في-المنطقة-1064212812.html
محمد بن سلمان والكاظمي يؤكدان دور العراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة
محمد بن سلمان والكاظمي يؤكدان دور العراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة
أفادت وكالة الأنباء العراقية، ليل السبت/الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T23:59+0000
2022-06-25T23:59+0000
2022-06-25T23:59+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
رئيس الوزراء العراقي
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وأشارت الوكالة العراقية إلى أن الزعيمين أكدا على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر بالمنطقة.وبحسب الوكالة، جرى خلال لقاء الكاظمي ومحمد بن سلمان التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.ونوه بأن "اللقاء شهد التأكيد على تدعيم التكامل الاقتصادي، والتعاون البيني بما يعزّز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوّي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية".وأكّد الطرفان، بحسب البيان، على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البنّاءة إلى الأمام.كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، استقبل السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مدينة جدة السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الرئيس-العراقي-يندد-بالاعتداء-على-حقل-غاز-كومورو-1064201299.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, رئيس الوزراء العراقي
محمد بن سلمان والكاظمي يؤكدان دور العراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة
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أفادت وكالة الأنباء العراقية، ليل السبت/الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي.
وأشارت الوكالة العراقية
إلى أن الزعيمين أكدا على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر بالمنطقة.
وبحسب الوكالة، جرى خلال لقاء الكاظمي ومحمد بن سلمان التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين
، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
ونوه بأن "اللقاء شهد التأكيد على تدعيم التكامل الاقتصادي، والتعاون البيني بما يعزّز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوّي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية".
وأكّد الطرفان، بحسب البيان، على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البنّاءة إلى الأمام.
كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، استقبل السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مدينة جدة السعودية.