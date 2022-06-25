https://arabic.sputniknews.com/20220625/محمد-بن-سلمان-يستقبل-الكاظمي-لدى-وصوله-إلى-جدة-1064208026.html
محمد بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى جدة
محمد بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى جدة
استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مدينة جدة السعودية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T20:53+0000
2022-06-25T20:53+0000
2022-06-25T20:53+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086535_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_64795a083784a6743b9496082ef1ac5d.jpg
وأعلنت وكالة الأنباء "واس" وصول مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي إلى مدينة جدة.وتابعت الوكالة: "كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية".وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية".وقالت "واع" في وقت سابق من اليوم السبت إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يجري زيارة إلى كل من إيران والسعودية في الأيام المقبلة".وأضافت أن "الكاظمي سيزور الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية بصورة متعاقبة خلال أيام".وأشارت الى أن "الزيارتين تأتيان في إطار المشاورات التي أجرتها السعودية وإيران في بغداد مؤخرا"، وأردفت أن "الكاظمي سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الرئيس-العراقي-يندد-بالاعتداء-على-حقل-غاز-كومورو-1064201299.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086535_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_448c53baf802dbba6dfb903d07bb217b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
محمد بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى جدة
تابعنا عبر
استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مدينة جدة السعودية.
وأعلنت وكالة
الأنباء "واس" وصول مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي إلى مدينة جدة.
وتابعت الوكالة: "كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية".
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع
" نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية".
وقالت "واع" في وقت سابق من اليوم السبت إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يجري زيارة إلى كل من إيران والسعودية في الأيام المقبلة".
وأضافت أن "الكاظمي سيزور الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية بصورة متعاقبة خلال أيام".
وأشارت
الى أن "الزيارتين تأتيان في إطار المشاورات التي أجرتها السعودية وإيران في بغداد مؤخرا"، وأردفت أن "الكاظمي سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".