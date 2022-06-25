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محمد بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى جدة
محمد بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى جدة
استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مدينة جدة السعودية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T20:53+0000
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وأعلنت وكالة الأنباء "واس" وصول مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي إلى مدينة جدة.وتابعت الوكالة: "كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية".وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية".وقالت "واع" في وقت سابق من اليوم السبت إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يجري زيارة إلى كل من إيران والسعودية في الأيام المقبلة".وأضافت أن "الكاظمي سيزور الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية بصورة متعاقبة خلال أيام".وأشارت الى أن "الزيارتين تأتيان في إطار المشاورات التي أجرتها السعودية وإيران في بغداد مؤخرا"، وأردفت أن "الكاظمي سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الرئيس-العراقي-يندد-بالاعتداء-على-حقل-غاز-كومورو-1064201299.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

محمد بن سلمان يستقبل الكاظمي لدى وصوله إلى جدة

20:53 GMT 25.06.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مدينة جدة السعودية.
وأعلنت وكالة الأنباء "واس" وصول مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي إلى مدينة جدة.
وتابعت الوكالة: "كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية".
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصل إلى مدينة جدة، في زيارةٍ رسمية إلى المملكة العربية السعودية".
وقالت "واع" في وقت سابق من اليوم السبت إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يجري زيارة إلى كل من إيران والسعودية في الأيام المقبلة".
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وأضافت أن "الكاظمي سيزور الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية بصورة متعاقبة خلال أيام".
وأشارت الى أن "الزيارتين تأتيان في إطار المشاورات التي أجرتها السعودية وإيران في بغداد مؤخرا"، وأردفت أن "الكاظمي سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".
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