https://arabic.sputniknews.com/20220625/مسؤولون-مغاربة-ارتفاع-ضحايا-محاولة-دخول-مليلية-إلى-23-قتيلا-1064210508.html
مسؤولون مغاربة: ارتفاع ضحايا محاولة دخول مليلية إلى 23 قتيلا
مسؤولون مغاربة: ارتفاع ضحايا محاولة دخول مليلية إلى 23 قتيلا
أعلن مسؤولون مغاربة أن حصيلة قتلى المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا اقتحام جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية، انطلاقا من المغرب ارتفع إلى 23 قتيلا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:00+0000
2022-06-25T21:00+0000
2022-06-25T21:00+0000
أخبار المغرب اليوم
إسبانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049007825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62445e4b8cbafe0004b76858ce67181d.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين أن 18 شخصا قتلوا في تدافع عندما اقترب نحو 2000 مهاجر من الحدود المغربية في فجر الجمعة، مشيرين إلى أن 5 آخرين توفوا متأثرين بإصابتهم ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 23 قتيلا.وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر مغربي مسؤول، أن 18 مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، قد لقوا حتفهم، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقاً من المغرب للعبور نحو جيب مليلية.وأمس الجمعة، أعلنت الشرطة الإسبانية أن نحو 2000 مهاجر شقوا طريقهم إلى الحدود قرابة الساعة 6:40 صباحاً وتمكن أكثر من 500 من أفريقيا جنوب الصحراء من تجاوز نقطة المراقبة على الحدود بعد قطع السياج بمقصات.وأضافت أن من بين هؤلاء تمكن 130 مهاجراً جميعهم رجال وبالغون على ما يبدو من الدخول إلى مليلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/مصرع-18-مهاجرا-أثناء-محاولتهم-اقتحام-سياج-جيب-مليلة-الإسباني-انطلاقا-من-المغرب-1064173479.html
أخبار المغرب اليوم
إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049007825_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c9bd31c9515baf33d8a6591a1676cbc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, إسبانيا
مسؤولون مغاربة: ارتفاع ضحايا محاولة دخول مليلية إلى 23 قتيلا
تابعنا عبر
أعلن مسؤولون مغاربة أن حصيلة قتلى المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا اقتحام جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية، انطلاقا من المغرب ارتفع إلى 23 قتيلا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين أن 18 شخصا قتلوا في تدافع عندما اقترب نحو 2000 مهاجر من الحدود المغربية في فجر الجمعة، مشيرين إلى أن 5 آخرين توفوا متأثرين بإصابتهم ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 23 قتيلا.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر مغربي مسؤول
، أن 18 مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، قد لقوا حتفهم، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقاً من المغرب للعبور نحو جيب مليلية.
وأمس الجمعة، أعلنت الشرطة الإسبانية أن نحو 2000 مهاجر شقوا طريقهم إلى الحدود قرابة الساعة 6:40 صباحاً وتمكن أكثر من 500 من أفريقيا جنوب الصحراء من تجاوز نقطة المراقبة على الحدود بعد قطع السياج بمقصات.
وأضافت أن من بين هؤلاء تمكن 130 مهاجراً جميعهم رجال وبالغون على ما يبدو من الدخول إلى مليلية.