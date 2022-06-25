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https://arabic.sputniknews.com/20220625/مسؤولون-مغاربة-ارتفاع-ضحايا-محاولة-دخول-مليلية-إلى-23-قتيلا-1064210508.html
مسؤولون مغاربة: ارتفاع ضحايا محاولة دخول مليلية إلى 23 قتيلا
مسؤولون مغاربة: ارتفاع ضحايا محاولة دخول مليلية إلى 23 قتيلا
أعلن مسؤولون مغاربة أن حصيلة قتلى المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا اقتحام جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية، انطلاقا من المغرب ارتفع إلى 23 قتيلا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:00+0000
2022-06-25T21:00+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين أن 18 شخصا قتلوا في تدافع عندما اقترب نحو 2000 مهاجر من الحدود المغربية في فجر الجمعة، مشيرين إلى أن 5 آخرين توفوا متأثرين بإصابتهم ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 23 قتيلا.وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر مغربي مسؤول، أن 18 مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، قد لقوا حتفهم، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقاً من المغرب للعبور نحو جيب مليلية.وأمس الجمعة، أعلنت الشرطة الإسبانية أن نحو 2000 مهاجر شقوا طريقهم إلى الحدود قرابة الساعة 6:40 صباحاً وتمكن أكثر من 500 من أفريقيا جنوب الصحراء من تجاوز نقطة المراقبة على الحدود بعد قطع السياج بمقصات.وأضافت أن من بين هؤلاء تمكن 130 مهاجراً جميعهم رجال وبالغون على ما يبدو من الدخول إلى مليلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/مصرع-18-مهاجرا-أثناء-محاولتهم-اقتحام-سياج-جيب-مليلة-الإسباني-انطلاقا-من-المغرب-1064173479.html
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أخبار المغرب اليوم, إسبانيا

مسؤولون مغاربة: ارتفاع ضحايا محاولة دخول مليلية إلى 23 قتيلا

21:00 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / Mosa'ab Elshamyمحاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Mosa'ab Elshamy
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أعلن مسؤولون مغاربة أن حصيلة قتلى المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا اقتحام جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية، انطلاقا من المغرب ارتفع إلى 23 قتيلا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين أن 18 شخصا قتلوا في تدافع عندما اقترب نحو 2000 مهاجر من الحدود المغربية في فجر الجمعة، مشيرين إلى أن 5 آخرين توفوا متأثرين بإصابتهم ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 23 قتيلا.
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني انطلاقا من المغرب
01:36 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر مغربي مسؤول، أن 18 مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، قد لقوا حتفهم، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقاً من المغرب للعبور نحو جيب مليلية.
وأمس الجمعة، أعلنت الشرطة الإسبانية أن نحو 2000 مهاجر شقوا طريقهم إلى الحدود قرابة الساعة 6:40 صباحاً وتمكن أكثر من 500 من أفريقيا جنوب الصحراء من تجاوز نقطة المراقبة على الحدود بعد قطع السياج بمقصات.
وأضافت أن من بين هؤلاء تمكن 130 مهاجراً جميعهم رجال وبالغون على ما يبدو من الدخول إلى مليلية.
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