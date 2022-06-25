https://arabic.sputniknews.com/20220625/مسؤول-أمني-إسرائيلي-الموساد-ينجح-في-إحباط-3-هجمات-إيرانية-في-تركيا-1064182496.html

مسؤول أمني إسرائيلي: "الموساد" ينجح في إحباط 3 هجمات إيرانية في تركيا

مسؤول أمني إسرائيلي: "الموساد" ينجح في إحباط 3 هجمات إيرانية في تركيا

أكد مسؤول أمني كبير "نجاح جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، في إحباط 3 هجمات إيرانية استهدفت مدنيين إسرائيليين في تركيا في الأيام الأخيرة". 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T10:00+0000

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ونقلت قناة "I24" عن المسؤول الأمني الإسرائيلي، قوله: "إن استخبارات الموساد قادت السلطات التركية إلى 10 أعضاء في خلية إيرانية يزعم أنهم خططوا لخطف وقتل سفير إسرائيلي سابق في تركيا وزوجته، وهؤلاء الأشخاص العشرة اعتقلوا الخميس الماضي".وأشار المسؤول إلى أن "الموساد نجح أيضا في إحباط مخططين أخريين ضد إسرائيليين في إسطنبول في الأيام الأخيرة"، متابعا: "المداهمات تمت بالتنسيق مع السلطات التركية، وتم شكرها على جهودها في إحباط الهجمات الإيرانية حتى الآن".وختم بالقول إن "الموساد استأجر طائرة خاصة لنقل زوجين وآخرين على الفور إلى إسطنبول، رغم تحذير السفر إلى البلاد"وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، إن المخابرات التركية أحبطت هجوما إرهابيا ضد إسرائيليين في إسطنبول.من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لبلاده التي صرح بها خلال زيارته الأخيرة لتركيا بـ"المضحكة والباطلة".وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في وقت سابق، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".وقال بينيت، في إفادة للصحفيين: "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا"، حسب موقع "واللا" العبري.من جانبه، قال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، عن الجنرال هايمان تامير، تأكيده أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/إيران-تصف-اتهامات-وزير-خارجية-إسرائيل-لها-بـالمضحكة-والباطلة-1064141939.html

https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيس-مخابرات-إسرائيلي-سابق-يكشف-الدول-المرجح-استهداف-إيران-لمواطنين-إسرائيليين-فيها-1064150265.html

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