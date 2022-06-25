https://arabic.sputniknews.com/20220625/مشروع-تعديل-دستوري-في-أوزبكستان-يقترح-زيادة-ولاية-الرئيس-إلى-سبع-سنوات-1064185168.html
مشروع تعديل دستوري في أوزبكستان يقترح زيادة ولاية الرئيس إلى سبع سنوات
مشروع تعديل دستوري في أوزبكستان يقترح زيادة ولاية الرئيس إلى سبع سنوات
يتضمن مشروع قانون بشأن التعديلات الدستورية في أوزبكستان بندًا بشأن تمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، كما ذكرت صحيفة "خالق سوزي" الحكومية، اليوم السبت. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:05+0000
2022-06-25T11:05+0000
2022-06-25T11:05+0000
العالم
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وتنص المادة 90 من الدستور الحالي للبلاد على أن الرئيس ينتخب من قبل المواطنين الأوزبكيين من خلال التصويت المباشر العام بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات.واستبدلت كلمة "خمسة" بكلمة "سبعة" في الجزء الثاني من المادة 90، كما ورد في الفقرة الجديدة من مشروع القانون.كان تعديل الدستور الأوزبكي بمبادرة من الرئيس الحالي شوكت ميرزيوييف، الذي يريد إجراء استفتاء بحلول نهاية العام. وشكلت لجنة دستورية في أواخر مايو/ أيار وقدمت مشروع التعديلات لمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وافق البرلمان على مشروع القانون يوم الجمعة، ووافق على نشره العلني لمزيد من النقاش الشعبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مشروع تعديل دستوري في أوزبكستان يقترح زيادة ولاية الرئيس إلى سبع سنوات
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يتضمن مشروع قانون بشأن التعديلات الدستورية في أوزبكستان بندًا بشأن تمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، كما ذكرت صحيفة "خالق سوزي" الحكومية، اليوم السبت.
وتنص المادة 90 من الدستور الحالي للبلاد على أن الرئيس ينتخب من قبل المواطنين الأوزبكيين من خلال التصويت المباشر العام بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات.
واستبدلت كلمة "خمسة" بكلمة "سبعة" في الجزء الثاني من المادة 90، كما ورد في الفقرة الجديدة من مشروع القانون.
كان تعديل الدستور الأوزبكي بمبادرة من الرئيس الحالي شوكت ميرزيوييف، الذي يريد إجراء استفتاء بحلول نهاية العام. وشكلت لجنة دستورية في أواخر مايو/ أيار وقدمت مشروع التعديلات لمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وافق البرلمان على مشروع القانون يوم الجمعة، ووافق على نشره العلني لمزيد من النقاش الشعبي.