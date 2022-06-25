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https://arabic.sputniknews.com/20220625/مصرع-18-مهاجرا-أثناء-محاولتهم-اقتحام-سياج-جيب-مليلة-الإسباني-انطلاقا-من-المغرب-1064173479.html
مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني انطلاقا من المغرب
مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني انطلاقا من المغرب
أعلن مصدر في السلطات المحلية بمدينة الناضور المغربية مقتل 18 مهاجرًا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T01:36+0000
2022-06-25T01:36+0000
أخبار المغرب اليوم
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الرباط - سبوتنيك. وكانت السلطات المغربية أعلنت في وقت سابق أن مئات المهاجرين حاولوا الدخول الجمعة إلى جيب مليلية الإسباني "ونجح 130 منهم في ذلك".ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية فإنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من "2000 مهاجر تقريبا" يقتربون من الحدود صباح الجمعة.وأضاف المصدر ذاته أن 130 شخصا هذه المجموعة تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية. وهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/المغرب-وإسبانيا-يتفقان-على-عبور-المهاجرين-بعد-أشهر-من-الخلاف-1061885575.html
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أخبار المغرب اليوم

مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني انطلاقا من المغرب

01:36 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / Pedro Pardoقافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Pedro Pardo
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أعلن مصدر في السلطات المحلية بمدينة الناضور المغربية مقتل 18 مهاجرًا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني.
الرباط - سبوتنيك. وكانت السلطات المغربية أعلنت في وقت سابق أن مئات المهاجرين حاولوا الدخول الجمعة إلى جيب مليلية الإسباني "ونجح 130 منهم في ذلك".
لاجئون من الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
المغرب وإسبانيا يتفقان على عبور المهاجرين بعد أشهر من الخلاف
5 مايو, 16:24 GMT
ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية فإنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من "2000 مهاجر تقريبا" يقتربون من الحدود صباح الجمعة.
وأضاف المصدر ذاته أن 130 شخصا هذه المجموعة تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية. وهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.
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