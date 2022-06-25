https://arabic.sputniknews.com/20220625/مصرع-18-مهاجرا-أثناء-محاولتهم-اقتحام-سياج-جيب-مليلة-الإسباني-انطلاقا-من-المغرب-1064173479.html

مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني انطلاقا من المغرب

مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني انطلاقا من المغرب

أعلن مصدر في السلطات المحلية بمدينة الناضور المغربية مقتل 18 مهاجرًا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T01:36+0000

2022-06-25T01:36+0000

2022-06-25T01:36+0000

أخبار المغرب اليوم

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الرباط - سبوتنيك. وكانت السلطات المغربية أعلنت في وقت سابق أن مئات المهاجرين حاولوا الدخول الجمعة إلى جيب مليلية الإسباني "ونجح 130 منهم في ذلك".ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية فإنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من "2000 مهاجر تقريبا" يقتربون من الحدود صباح الجمعة.وأضاف المصدر ذاته أن 130 شخصا هذه المجموعة تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية. وهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/المغرب-وإسبانيا-يتفقان-على-عبور-المهاجرين-بعد-أشهر-من-الخلاف-1061885575.html

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أخبار المغرب اليوم