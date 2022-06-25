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مصر... الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة ترابية
مصر... الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة ترابية
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، من عاصفة ترابية قادمة من السودان تضرب البلاد ليلا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T20:29+0000
2022-06-25T20:29+0000
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وقالت الهيئة إن الرمال المثارة نتيجة الرياح الهابطة من العواصف الرعدية في السودان جعلها تتقدم شمالا إلى أقصى الجنوب الشرقي المصري عند مدينتي حلايب وشلاتين، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وتوقعت هيئة الأرصاد، تراجع مستوى الرؤية الأفقية على مدينة حلايب مع تقدم الرمال المثارة باتجاه الشمال.وتعتبر الرمال المثارة في جنوب البلاد إحدى سمات فصل الصيف وعادة ما تحدث بشكل متكرر كلما زادت حدة العواصف الرعدية في السودان.وذكرت الأرصاد أن البلاد تشهد طوال ساعات الليل، طقسا معتدلا في كافة أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الأنواء-الجوية-العراقية-تكشف-موعد-انحصار-العاصفة-الترابية-1062286776.html
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أخبار مصر الآن

مصر... الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة ترابية

20:29 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalعاصفة ترابية تجتاح شوارع القاهرة
عاصفة ترابية تجتاح شوارع القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، من عاصفة ترابية قادمة من السودان تضرب البلاد ليلا.
وقالت الهيئة إن الرمال المثارة نتيجة الرياح الهابطة من العواصف الرعدية في السودان جعلها تتقدم شمالا إلى أقصى الجنوب الشرقي المصري عند مدينتي حلايب وشلاتين، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وتوقعت هيئة الأرصاد، تراجع مستوى الرؤية الأفقية على مدينة حلايب مع تقدم الرمال المثارة باتجاه الشمال.
وتعتبر الرمال المثارة في جنوب البلاد إحدى سمات فصل الصيف وعادة ما تحدث بشكل متكرر كلما زادت حدة العواصف الرعدية في السودان.
وذكرت الأرصاد أن البلاد تشهد طوال ساعات الليل، طقسا معتدلا في كافة أنحاء البلاد.
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