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مقتل فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية
أفادت وكالة فرانس برس للأنباء، صباح اليوم السبت، بوفاة شاب فلسطيني متأثرا بجراحه بعد ساعات من إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه في الضفة الغربية المحتلة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T05:01+0000
2022-06-25T05:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقال عضو مجلس بلدية سلواد لوكالة "فرانس برس" إن محمد حمد، البالغ من العمر 16 عاما، أصيب بالرصاص مساء الجمعة بالقرب من قرية سلواد، شرقي رام الله في شمال الضفة الغربية، وتوفي بعد ساعات.وقال عضو مجلس البلدية إنَّ المراهق كان بالقرب من طريق يؤدي إلى مستوطنة عوفرا المجاورة عندما أصيب على يد الجنود الإسرائيليين.تأتي وفاته وسط تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على الحادث.وتشن قوات الأمن الإسرائيلية غارات داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية قتل فيها ثلاثة مهاجمين عرب إسرائيليين وما لا يقل عن 46 فلسطينيا.وكان من بينهم الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي غارة للجيش الإسرائيلي في جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الأمم-المتحدة-تؤكد-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-بنيران-إسرائيلية-1064149885.html
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أخبار فلسطين اليوم

مقتل فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية

05:01 GMT 25.06.2022
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . ajwad update
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أفادت وكالة فرانس برس للأنباء، صباح اليوم السبت، بوفاة شاب فلسطيني متأثرا بجراحه بعد ساعات من إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه في الضفة الغربية المحتلة.
وقال عضو مجلس بلدية سلواد لوكالة "فرانس برس" إن محمد حمد، البالغ من العمر 16 عاما، أصيب بالرصاص مساء الجمعة بالقرب من قرية سلواد، شرقي رام الله في شمال الضفة الغربية، وتوفي بعد ساعات.
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
الأمم المتحدة تؤكد مقتل شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية
أمس, 11:26 GMT
وقال عضو مجلس البلدية إنَّ المراهق كان بالقرب من طريق يؤدي إلى مستوطنة عوفرا المجاورة عندما أصيب على يد الجنود الإسرائيليين.
تأتي وفاته وسط تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على الحادث.
وتشن قوات الأمن الإسرائيلية غارات داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية قتل فيها ثلاثة مهاجمين عرب إسرائيليين وما لا يقل عن 46 فلسطينيا.
وكان من بينهم الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي غارة للجيش الإسرائيلي في جنين.
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