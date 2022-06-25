https://arabic.sputniknews.com/20220625/موظف-يفقد-شريحة-يو-إس-بي-تحتوي-على-تفاصيل-حسابات-بنكية-لسكان-مدينة-بأكملها-1064185616.html
موظف يفقد شريحة "يو إس بي" تحتوي على تفاصيل حسابات بنكية لسكان مدينة بأكملها
موظف يفقد شريحة "يو إس بي" تحتوي على تفاصيل حسابات بنكية لسكان مدينة بأكملها
فقد موظف في اليابان ذاكرة "يو إس بي" تحتوي على بيانات شخصية لسكان مدينة بأكملها يقدر عددهم بنحو نصف مليون شخص. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:12+0000
2022-06-25T11:12+0000
2022-06-25T11:12+0000
منوعات
مجتمع
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وذكرت شبكة "بي بي سي"، أن الرجل (لم يتم الكشف عن هويته) أمضى المساء وهو يشرب الكحول مع زملائه في مطعم محلي في مدينة أماغاساكي، شمال غربي أوساكا.وأضافت أن الرجل فقد وعيه في الشارع بعد أن تناول الكثير من المشروبات الكحولية، وعندما استعاد حواسه أدرك أن الشريحة التي تضم المعلومات عن السكان مفقودة، بالإضافة إلى حقيبته.وقال المسؤولون في المدينة إن الرجل متعاقد خاص في الأربعينيات من عمره وكانت وظيفته تسوية مدفوعات الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا للأسر.وأوضح المسؤولون أنه بعد نقل البيانات إلى شريحة الذاكرة، كان من المفترض أن يأخذها إلى مكتب في أوساكا لتفريغ المعلومات، لكنه ذهب في البداية لقضاء الليلة مع زملائه.وبعد أن أدرك أن البيانات قد ضاعت، أبلغ الشرطة.وأكدوا أنه تم تشفير البيانات وكلمة مرور، ولفتوا إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى تسرب البيانات حتى الآن.
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منوعات, مجتمع
موظف يفقد شريحة "يو إس بي" تحتوي على تفاصيل حسابات بنكية لسكان مدينة بأكملها
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فقد موظف في اليابان ذاكرة "يو إس بي" تحتوي على بيانات شخصية لسكان مدينة بأكملها يقدر عددهم بنحو نصف مليون شخص.
وذكرت شبكة "بي بي سي"
، أن الرجل (لم يتم الكشف عن هويته) أمضى المساء وهو يشرب الكحول مع زملائه في مطعم محلي في مدينة أماغاساكي، شمال غربي أوساكا.
وأضافت أن الرجل فقد وعيه في الشارع بعد أن تناول الكثير من المشروبات الكحولية، وعندما استعاد حواسه أدرك أن الشريحة التي تضم المعلومات عن السكان مفقودة، بالإضافة إلى حقيبته.
وقال المسؤولون في المدينة إن الرجل متعاقد خاص في الأربعينيات من عمره وكانت وظيفته تسوية مدفوعات الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا للأسر.
وأوضح المسؤولون أنه بعد نقل البيانات إلى شريحة الذاكرة، كان من المفترض أن يأخذها إلى مكتب في أوساكا لتفريغ المعلومات، لكنه ذهب في البداية لقضاء الليلة مع زملائه.
وبعد أن أدرك أن البيانات قد ضاعت، أبلغ الشرطة.
وأشاروا إلى أن المعلومات الموجودة على "يو إس بي" تشمل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد بالإضافة إلى معلومات أكثر حساسية مثل تفاصيل الحسابات المصرفية للسكان.
وأكدوا أنه تم تشفير البيانات وكلمة مرور، ولفتوا إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى تسرب البيانات حتى الآن.