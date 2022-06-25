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https://arabic.sputniknews.com/20220625/هدف-لاعب-ميلان-على-الطريقة-المارادونية-يتوج-بجائزة-الموسم-في-الدوري-الإيطالي-فيديو-1064187914.html
هدف لاعب ميلان "على الطريقة المارادونية" يتوج بجائزة الموسم في الدوري الإيطالي... فيديو
هدف لاعب ميلان "على الطريقة المارادونية" يتوج بجائزة الموسم في الدوري الإيطالي... فيديو
أثبت النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز أحقيته بحجز مكان أساسي في مركز الظهير الأيسر مع نادي "أيه سي ميلان" منذ انتدابه من نادي ريال مدريد في 2019. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:42+0000
2022-06-25T11:42+0000
رياضة
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حيث تكللت جهود اللاعب برفقة زملائه مؤخرا بتتويج "الروسونيري" بلقب الدوري الإيطالي "سيري أيه" في الموسم الماضي (2020-2021).وشهدت أرقام اللاعب له بأدائه المميز والثابت، حيث سجل في الموسم الماضي 5 أهداف، وأهدى زملاءه 6 تمريرات حاسمة، عداك عن اختراقاته لدفاعات الخصوم وسرعته الخيالية.وحقق اللاعب ذو الـ24 ربيعا مؤخرا إنجازا فرديا آخر، حيث اختارت رابطة الدوري الإيطالي هدفه ضد أمام أتالانتا في الجولة الـ37 (قبل الأخيرة)، كهدف الموسم.وقطع اللاعب الكرة من الخصم من بداية الملعب وجرى بها مراوغا عدة لاعبين وختم الهجمة بهدف "مارادوني"، احتفل بعده بتحية الجماهير في ملعب "السانسيرو".
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رياضة

هدف لاعب ميلان "على الطريقة المارادونية" يتوج بجائزة الموسم في الدوري الإيطالي... فيديو

11:42 GMT 25.06.2022
© flickr.com / Albertizemeاس ميلان
اس ميلان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© flickr.com / Albertizeme
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أثبت النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز أحقيته بحجز مكان أساسي في مركز الظهير الأيسر مع نادي "أيه سي ميلان" منذ انتدابه من نادي ريال مدريد في 2019.
حيث تكللت جهود اللاعب برفقة زملائه مؤخرا بتتويج "الروسونيري" بلقب الدوري الإيطالي "سيري أيه" في الموسم الماضي (2020-2021).
وشهدت أرقام اللاعب له بأدائه المميز والثابت، حيث سجل في الموسم الماضي 5 أهداف، وأهدى زملاءه 6 تمريرات حاسمة، عداك عن اختراقاته لدفاعات الخصوم وسرعته الخيالية.
وحقق اللاعب ذو الـ24 ربيعا مؤخرا إنجازا فرديا آخر، حيث اختارت رابطة الدوري الإيطالي هدفه ضد أمام أتالانتا في الجولة الـ37 (قبل الأخيرة)، كهدف الموسم.
وقطع اللاعب الكرة من الخصم من بداية الملعب وجرى بها مراوغا عدة لاعبين وختم الهجمة بهدف "مارادوني"، احتفل بعده بتحية الجماهير في ملعب "السانسيرو".
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