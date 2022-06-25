https://arabic.sputniknews.com/20220625/وزير-الخارجية-الإيراني-يستقبل-جوزيب-بوريل-في-طهران-1064180328.html
وزير الخارجية الإيراني يستقبل جوزيب بوريل في طهران
وزير الخارجية الإيراني يستقبل جوزيب بوريل في طهران
التقى المنسق الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:04+0000
2022-06-25T09:04+0000
2022-06-25T09:04+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
زيارة
طهران
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، التقى قبل بضع دقائق، بوزير خارجيتنا، حسين أمير عبد اللهيان، في مقر وزارة الخارجية".وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، فإن الزيارة، التي تأتي في إطار المشاورات الجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي، ستركز على العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الوضع الأخير لمفاوضات العقوبات.وأكد المنسق الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الجمعة، أن زيارته إلى إيران تستهدف إعادة العمل باتفاق 5+1.ووفقا لبيان نشره مكتب المنسق الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، أكد أن بوريل سيناقش خطة العمل المشتركة "جيه سي بي أو إيه"، مع المسؤولين الإيرانيين. وقال بوريل عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:وأكد بوريل أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق وإزالة التوترات الحالية".زيارة بوريل التي تستغرق يومين، وفقا للبيان، سيعقد خلالها محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ترتكز حول "استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة "جيه سي بي أو إيه"، والتي تم إجراء محادثات حولها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, زيارة, طهران
وزير الخارجية الإيراني يستقبل جوزيب بوريل في طهران
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التقى المنسق الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران.
وأفادت وكالة الأنباء
الإيرانية "إرنا"، بأن "جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، التقى قبل بضع دقائق، بوزير خارجيتنا، حسين أمير عبد اللهيان، في مقر وزارة الخارجية".
وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، فإن الزيارة، التي تأتي في إطار المشاورات الجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي، ستركز على العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الوضع الأخير لمفاوضات العقوبات.
وأكد المنسق الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الجمعة، أن زيارته إلى إيران تستهدف إعادة العمل باتفاق 5+1.
ووفقا لبيان نشره
مكتب المنسق الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، أكد أن بوريل سيناقش خطة العمل المشتركة "جيه سي بي أو إيه"، مع المسؤولين الإيرانيين. وقال بوريل عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
سأسافر إلى طهران، كمنسق لـ "جيه سي بي أو إيه"، للقاء نظيري الإيراني، ومسؤولين إيرانيين آخرين.
وأكد بوريل أن "الدبلوماسية هي
السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق وإزالة التوترات الحالية".
زيارة بوريل التي تستغرق يومين، وفقا للبيان، سيعقد خلالها محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ترتكز حول "استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة "جيه سي بي أو إيه"، والتي تم إجراء محادثات حولها
.