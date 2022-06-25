https://arabic.sputniknews.com/20220625/وزير-الري-السوداني-يعلن-اكتمال-تشغيل-جميع-الخزانات-والسدود-في-بلاده-1064200092.html

وزير الري السوداني يعلن اكتمال تشغيل جميع الخزانات والسدود في بلاده

وزير الري السوداني يعلن اكتمال تشغيل جميع الخزانات والسدود في بلاده

أعلن وزير الري السوداني المكلف، ضو البيت عبد الرحمن منصور، اكتمال تشغيل كافة خزانات وسدود البلاد، استعدادا لإنجاح الموسم الزراعي ولسد النقص في أماكن الحاجة... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T16:24+0000

2022-06-25T16:24+0000

2022-06-25T16:24+0000

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الخرطوم- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الري السودانية، اليوم السبت، إن "وزير الري المكلف أعلن اكتمال تشغيل كافة خزانات وسدود البلاد بصورة ممتازة تضمن انسياب مياه الري لإنجاح الموسم الزراعي 2022/2023 بجميع المشاريع المروية".وطمأن الوزير الشعب السوداني ومزارعي مشروع الجزيرة، على سير عمليات تشغيل خزان "سنار"، بما يضمن انسياب المياه بترعتي الجزيرة والمناقل، مؤكدا الشروع مع الجهات المختصة عبر مجلس الوزراء في تحسين شروط الخدمة لجميع إدارات الوزارة.وثمّن الدور الوطني للعاملين والمهندسين الذين لبوا نداء الوطن وتحملوا مسؤولية تشغيل الخزانات وفق الخبرة التراكمية لهم.ومع اقتراب المل الثالث لسد النهضة الإثيوبي، شدد الوزير على استعداد الوزارة لسد النقص في أماكن الحاجة للأمن المائي، مطالبا العاملين الذين يرغبون بالعودة بعد دخولهم في إضراب، إلى مواقعهم بالخزانات، وموجها بضرورة أن تتم كافة عمليات التسليم والتسلم بصورة إدارية وقانونية لضمان سير العمل بالخزانات.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضرراً بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.وأنجزت أثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تقدم على الملء الثالث للسد خلال موسم الفيضان المقبل خلال أسابيع.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/جنوب-السودان-ملء-سد-النهضة-لن-يضر-أحدا-أو-يقلل-من-إمدادات-مياه-حوض-النيل-1062816963.html

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