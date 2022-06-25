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https://arabic.sputniknews.com/20220625/وكيل-رونالدو-يجتمع-بمالك-نادي-تشيلسي-1064211799.html
وكيل رونالدو يجتمع بمالك نادي تشيلسي
وكيل رونالدو يجتمع بمالك نادي تشيلسي
يبدو أن الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بدأ في البحث عن نادٍ جديد في الدوري الإنجليزي بعد فشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T21:45+0000
2022-06-25T21:45+0000
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ويرتبط رونالدو بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، مع مانشستر يونايتد، لكن سياسة أولد ترافورد في التعاقدات هذا الصيف لا تعجب صاروخ ماديرا.وأجبرت العقوبات التي فرضتها بريطانيا على رجال الأعمال الروس جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس، رجل الأعمال رومان أبراموفيتش على بيع النادي.وارتبط اسم رونالدو، 37 عامًا، بالرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف، تارة إلى يوفنتوس، وتارة أخرى إلى بايرن ميونخ.ولم توضح الصحيفة هل سينتقل رونالدو حقا إلى تشيلسي أم مجرد مفاوضات بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بايرن-ميونيخ-ينفي-ضم-كريستيانو-رونالدو-1064171360.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وكيل رونالدو يجتمع بمالك نادي تشيلسي

21:45 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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يبدو أن الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بدأ في البحث عن نادٍ جديد في الدوري الإنجليزي بعد فشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ويرتبط رونالدو بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، مع مانشستر يونايتد، لكن سياسة أولد ترافورد في التعاقدات هذا الصيف لا تعجب صاروخ ماديرا.
وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن تود بويلي مالك تشيلسي الجديد، عقد اجتماعا مع خورخي مينديز، وكيل كريستيانو رونالدو.
وأجبرت العقوبات التي فرضتها بريطانيا على رجال الأعمال الروس جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس، رجل الأعمال رومان أبراموفيتش على بيع النادي.
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
بايرن ميونيخ ينفي ضم كريستيانو رونالدو
أمس, 20:43 GMT
وارتبط اسم رونالدو، 37 عامًا، بالرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف، تارة إلى يوفنتوس، وتارة أخرى إلى بايرن ميونخ.
ولم توضح الصحيفة هل سينتقل رونالدو حقا إلى تشيلسي أم مجرد مفاوضات بعد.
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